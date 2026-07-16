Morre o jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil

Siga o A TARDE no Google

O jornalista Renato Machado, um dos nomes mais marcantes do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira, 16, aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Com mais de quatro décadas de carreira na TV Globo, Renato Machado apresentou programas como o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, além de ter integrado a bancada do Jornal Nacional e atuado como correspondente internacional e repórter especial.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trajetória no jornalismo

Natural do Rio de Janeiro, o jornalista era formado em Direito e Jornalismo pela PUC-Rio. Ele iniciou a carreira em 1969 como repórter do Jornal do Brasil e também trabalhou na BBC antes de ingressar na TV Globo, em 1982.

Em 1983, assumiu a função de correspondente em Londres, onde acompanhou acontecimentos históricos, entre eles os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o acidente nuclear de Chernobyl.

De volta ao Brasil, em 1988, passou a atuar como repórter especial da Globo. Entre 1996 e 2010, esteve à frente do Bom Dia Brasil como apresentador e editor-chefe, período em que ajudou a transformar o formato do telejornal, com mais interação entre os apresentadores, entradas ao vivo e participação de comentaristas.