Adriana desmascara advogado em cena explosiva de Quem Ama Cuida

Siga o A TARDE no Google

Adriana (Leticia Colin) finalmente dará início ao plano de vingança em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela da Globo, a fisioterapeuta aproveitará uma palestra de Ademir (Dan Stulbach) para confrontá-lo diante de uma plateia e acusá-lo publicamente de ter comprado uma testemunha para condená-la por um crime que não cometeu.

A sequência vai ao ar no capítulo desta terça-feira, 14, e marca o primeiro grande passo da protagonista para acertar as contas com quem destruiu sua vida.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Adriana interrompe palestra e faz grave acusação

Ao descobrir que Ademir fará uma palestra sobre ética na advocacia, Adriana decide comparecer ao evento determinada a desmascarar o advogado.

Enquanto discursa para o público, o criminalista exalta sua carreira e declara: "Quando eu entro num tribunal, eu entro para fazer história".

É nesse momento que Adriana pede a palavra e transforma o evento em um grande escândalo ao fazer uma denúncia diante de todos. "Então vale tudo para ganhar uma causa? Vale condenar sem provas? Eu pergunto, vale comprar testemunhas para condenar uma pessoa inocente? Porque foi assim, foi exatamente assim, que Ademir Santana me condenou injustamente".

Ao reconhecer Adriana na plateia, Ademir fica sem reação por alguns instantes, mas tenta controlar a situação para amenizar o constrangimento.

Advogado foi responsável pela condenação

A revolta da protagonista tem origem no julgamento do assassinato de Arthur (Antonio Fagundes).

Na época, Ademir atuou como advogado da família Brandão e pagou Tom (Allan Souza Lima) para mentir durante o julgamento. Com o falso testemunho, Adriana acabou condenada a 12 anos de prisão por um crime que não cometeu. Ela só conseguiu deixar a cadeia após obter liberdade condicional ao cumprir metade da pena.

Plano de vingança ganha novos aliados

Depois do confronto público, Adriana não desistirá da revanche. Ela pedirá ajuda a Mau Mau (João Victor Gonçalves) para descobrir alguma informação capaz de comprometer Ademir.

Para isso, planeja entrar na associação dos advogados se passando por funcionária, estratégia que preocupa o irmão.

Durante essa etapa, a protagonista conhecerá Suely (Julia Stockler), secretária que acabará se tornando uma importante aliada em seu plano.

Descoberta provoca nova reviravolta

Nos próximos capítulos, Adriana descobrirá que Dora (Mariana Ximenes) mantém um relacionamento secreto com André (Henrique Barreira), sobrinho de Ademir.

Sem perder a oportunidade, ela manipulará a situação para que o advogado descubra a traição. O plano dará certo, e Ademir flagrará a esposa e o sobrinho juntos na cama, ampliando ainda mais os conflitos da trama.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida é ambientada em São Paulo e conta com direção artística de Amora Mautner. A novela será substituída por Filhos do Divino, sequência de Avenida Brasil.