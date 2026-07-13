Quem Ama Cuida: segredo de Fábia muda mistério da morte de Arthur

O mistério envolvendo a morte de Arthur (Antonio Fagundes) ganhará um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Uma revelação sobre Fábia (Flávia Alessandra) promete mudar a forma como o público enxerga a personagem e faz dela uma das principais suspeitas pelo assassinato do empresário.

Nos próximos capítulos, será revelado que a dondoca mantinha encontros secretos com o cunhado antes da morte dele. A descoberta amplia as dúvidas sobre sua verdadeira relação com Arthur e coloca um novo ingrediente na investigação do crime que movimenta a trama.

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Encontros escondidos levantam suspeitas

Segundo o Notícias da TV, a revelação acontecerá quando Silvana (Belize Pombal) contar a Dora (Mariana Ximenes) que descobriu as visitas discretas de Fábia à casa de Arthur. A informação indica que a relação entre os dois ia muito além dos encontros familiares.

O detalhe muda completamente o peso de uma cena exibida ainda na primeira fase da novela. Na ocasião, Fábia apareceu usando uma pulseira de alto valor dada por Arthur. Ulisses (Alexandre Borges) estranhou o presente recebido pela esposa, mas ela tratou de encerrar rapidamente a conversa.

Com a nova informação, o momento passa a ser visto sob outra perspectiva, alimentando as teorias de que os dois mantinham um relacionamento secreto.

Casamento de Arthur pode ter mudado tudo

Se realmente existia um envolvimento entre Fábia e Arthur, o casamento do empresário com Adriana (Leticia Colin), justamente na noite em que ele foi assassinado, pode ter representado uma ameaça aos interesses da personagem.

Fábia sempre demonstrou gostar da vida de luxo, evita trabalhar e faz questão de manter seu padrão de vida. Esse comportamento faz crescer as especulações sobre uma possível motivação financeira ou emocional para o crime.

Flávia Alessandra gravou uma versão do assassinato

Segundo o Noticias da TV, Flávia Alessandra está entre os atores que participaram das gravações das cenas do assassinato de Arthur.

A estratégia faz parte do esquema adotado pela produção para preservar o segredo do desfecho da novela. Ao todo, nove dos principais suspeitos gravaram versões diferentes do crime, mas apenas uma será exibida quando o verdadeiro assassino for revelado.

A participação da atriz nessas gravações, somada às novas pistas apresentadas pela história, reforça a importância de Fábia na reta do mistério.

Personagem pode esconder muito mais do que parece

Apesar das suspeitas, nada confirma que Fábia seja a responsável pela morte de Arthur. As diferentes gravações foram produzidas justamente para impedir vazamentos sobre o final da trama.

Mesmo assim, os indícios apresentados até agora deixam claro que a personagem tem um papel muito maior do que aparentava no início de Quem Ama Cuida.

Outro detalhe que chama atenção é a própria escalação de Flávia Alessandra. A atriz aceitou um novo trabalho com Walcyr Carrasco antes mesmo de concluir sua participação em Êta Mundo Melhor!, novela encerrada em março.