Cartolouco rebate acusações de agressão em reportagem do Fantástico

O jornalista e influenciador Lucas Strabko, popularmente conhecido como Cartolouco, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para contestar uma reportagem exibida no último domingo pelo programa Fantástico, da Rede Globo, em que três ex-namoradas dele relataram episódios de violência física e psicológica durante os relacionamentos.

Imagens de um dos casos mostram o influenciador queimando e dando um tapa na ex-namorada, que teve o nome e imagem preservados na reportagem. No vídeo publicado nesta terça-feira, Cartolouco diz que não pode entrar em detalhes com relação às imagens, visto que o processo corre em segredo de Justiça.

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“Eu nunca fugi da Justiça e vou responder de peito aberto até o final”, disse ele na postagem.

No vídeo que publicou nesta terça-feira, Cartolouco também diz que a Globo omitiu informações, citando especificamente um processo envolvendo Gabriella Augusto, a única das três namoradas que teve a identidade revelada.

Segundo ele, a influenciadora entrou com uma ação contra ele em 2023, mas ele teria sido inocentado em 2024. Na reportagem da TV, no entanto, é dito que esse caso nunca teria chegado à Justiça.

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Versões conflitantes

Em resposta, Gabriella Augusto publicou uma série de vídeos nos stories do Instagram. Nas publicações, ela afirma que Cartolouco não foi inocentado, mas que ela não conseguiu dar continuidade ao processo na época dos fatos. Atualmente, Gabriella também não poderia prosseguir com a ação porque os crimes já teriam prescrito.

Além das queixas com relação à reportagem, Cartoloucodisse que Gabriella voltou a se encontrar com ele em outras ocasiões após o suposto episódio de violência, o que evidenciaria que nada grave teria ocorrido entre eles.

A influenciadora, no entanto, também compartilhou um vídeo que mostra cacos de vidro e manchas de sangue no local onde havia um espelho. Segundo Gabriella, o objeto foi arremessado por Lucas e a atingiu nas costas.

Além disso, ela conta que ela e as outras duas mulheres decidiram falar ao Fantástico porque um dos processos estava demorando para seguir na Justiça enquanto o jornalista seguia trabalhando normalmente. Gabriella afirma que está com medo e que vem sendo “massacrada” por usuários das redes sociais que saíram em defesa dele.