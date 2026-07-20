TELEVISÃO
Comentarista da Globo detona publicação da própria emissora: 'Espero não ser demitida'
Situação inusitada chamou atenação após a final da Copa do Mundo
Uma situação inusitada no jornalismo esportivo chamou a atenção nesta segunda-feira, 20. A comentarista Luana Maluf, que trabalha na GETV, do Grupo Globo, fez duras críticas a uma publicação da própria empresa.
A publicação criticada por Luana Maluf apresentou uma brincadeira envolvendo o Palmeiras após o vice da Argentina contra a Espanha na Copa do Mundo. O atacante Flaco López, do Verdão, estava no elenco da Argentina. Assim, a brincadeira com o 'Palmeiras não tem Mundial', sempre usada por rivais do clube, foi usada de maneira oficial pela Globo no perfil da GETV.
Luana Maluf foi cobrada por torcedores do Palmeiras devido a sua relação com o clube e detonou a publicação da GETV, mesmo fazendo parte da equipe editorial da Globo.
"Para quem trabalha seriamente com futebol e tem respeito por todos os clubes, isso foi uma enorme decepção. Assim que o post foi percebido, as reclamações foram feitas de forma imediata e categórica, internamente, como deve acontecer em uma empresa grande. Diferentemente de páginas de humor, de torcedores ou de gracinhas de boteco, a página da GETV tem rosto (que são as pessoas do elenco). Ela representa jornalistas, comunicadores e profissionais que estudam, trabalham e se dedicam diariamente para entregar uma cobertura séria no dia a dia", iniciou a jornalista.
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"Mas essas pessoas não são responsáveis pelas publicações feitas nas redes. Pelo contrário: elas tratam todos os clubes com respeito e acabam ficando expostas quando precisam ir trabalhar, fazer entrevistas, jogos. Entendo as centenas de mensagens que estou recebendo sobre o assunto. Só posso dizer que a minha revolta foi tão grande quanto a de vocês. (E espero não ser demitida por este post)", desabafou Maluf.
Em seguida, Luana Maluf fez uma nova publicação, em que apontou ser uma brincadeira o momento em que diz esperar não ser demitida pelas críticas públicas.
"Voltando aos treinos, mas só pra finalizar: claro que a parte da demissão é brincadeira, sempre me deram liberdade pra falar o que eu penso. e o erro tb foi admitido internamente por isso a publicação foi excluída. é isso, amigos, sigam ligados porque tem muita gente boa e motivada pra fazer a reta final do ano tão grandiosa como a de 2025!", disse.
Após a repercussão negativa, o post da GETV foi apagado.
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Quem é Luana Maluf?
Luana Maluf é uma jornalista, apresentadora e comentarista esportiva brasileira que se consolidou como um dos nomes mais conhecidos da nova geração da comunicação de futebol no país. A jornalista ganhou projeção nos canais de esporte da Disney (ESPN e Fox Sports) e foi contratada como comentarista de partidas da GETV, canalde Youtube do Grupo Globo que estreou em 2025.