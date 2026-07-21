Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

CELIBATO

Atriz da Globo revela que fez “jejum sexual” para viver personagem

Artista se preparou para viver o remake de um clássico da TV brasileira

Franciely Gomes
Por
Famosa contou detalhes da preparação
Famosa contou detalhes da preparação - Foto: Ilustrativa | Magnific

Carolina Dieckmann deixou claro que se entrega inteiramente na preparação de uma personagem. Escalada para interpretar a protagonista Diná no filme baseado na novela “A viagem”, a artista contou que ficou sem sexo por um mês e meio durante as gravações.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por carolina dieckmmann (@loracarola)

“O principal é compreender que há momentos em que o sexo não será o mais importante. Nessas horas, é preciso ter ao lado uma pessoa que admire a sua entrega ao trabalho”, disse ela durante um desabafo nas redes sociais.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

NOVELAS

Quem Ama Cuida: Ademir finalmente revela por que incriminou Adriana
Quem Ama Cuida: Ademir finalmente revela por que incriminou Adriana imagem

TELEVISÃO

Comentarista da Globo detona publicação da própria emissora: 'Espero não ser demitida'
Comentarista da Globo detona publicação da própria emissora: 'Espero não ser demitida' imagem

TELEVISÃO

Rival da CazéTV, NSports usa sucesso da Copa para conquistar novas transmissões
Rival da CazéTV, NSports usa sucesso da Copa para conquistar novas transmissões imagem

A loira ainda aproveitou para elogiar a postura de seu marido, Tiago Worcman, que a apoia em todos os momentos. “Isso é o mágico da minha relação com meu marido, esse olhar. Além do tesão que sentimos um pelo outro”, completou.

Carolina e Tiago estão juntos há cerca de 22 anos e são pais de José, que tem 18 anos. No e tento, a famosa também é mãe de Davi, de 27 anos, fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

atriz atriz da Globo Carolina Dieckmann

Relacionadas

Mais lidas