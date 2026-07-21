CELIBATO
Atriz da Globo revela que fez “jejum sexual” para viver personagem
Artista se preparou para viver o remake de um clássico da TV brasileira
Carolina Dieckmann deixou claro que se entrega inteiramente na preparação de uma personagem. Escalada para interpretar a protagonista Diná no filme baseado na novela “A viagem”, a artista contou que ficou sem sexo por um mês e meio durante as gravações.
“O principal é compreender que há momentos em que o sexo não será o mais importante. Nessas horas, é preciso ter ao lado uma pessoa que admire a sua entrega ao trabalho”, disse ela durante um desabafo nas redes sociais.
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A loira ainda aproveitou para elogiar a postura de seu marido, Tiago Worcman, que a apoia em todos os momentos. “Isso é o mágico da minha relação com meu marido, esse olhar. Além do tesão que sentimos um pelo outro”, completou.
Carolina e Tiago estão juntos há cerca de 22 anos e são pais de José, que tem 18 anos. No e tento, a famosa também é mãe de Davi, de 27 anos, fruto do relacionamento com o ator Marcos Frota.