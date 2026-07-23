BATLAHA SILENCIOSA
Afastado das novelas há 11 anos, ex-galã da Globo expõe luta contra câncer
Ator contou detalhes do tratamento delicado nas redes sociais
Rosto conhecido pelos fãs das novelas globais, Tadeu Aguiar enfrentou uma batalha contra um câncer de próstata altamente agressivo. O ex-galã da Globo fez um post em seu perfil do Instagram e relembrou o período de tratamento da doença, que foi diagnosticada em 2023.
Afastado da emissora há 11 anos, desde sua participação em Babilônia (2015), o artista revelou que seu tumor foi classificado como Gleason 9, sendo o mais alto grau de agressividade da doença. Em decorrência do diagnóstico, ele passou por uma cirurgia para a retirada total da próstata.
“A ironia é que eu sempre cuidei da saúde. Nunca deixei de fazer meus exames anuais e sempre procurei levar uma vida saudável. Ainda assim, a vida resolveu me surpreender. Naquele dia, porém, ela também me ensinou uma das maiores lições que já recebi: um diagnóstico não é uma sentença”, escreveu ele.
“No exato momento em que ouvi a palavra “câncer”, decidi que ela não definiria o meu destino. Toda a minha energia foi direcionada para a vida. Entrei no hospital com a convicção de que tudo daria certo”.
Em seu relato, Tadeu também agradeceu o apoio do marido, o ator, produtor e escritor Eduardo Bakr. “Quando a cirurgia terminou e abri os olhos, a primeira pessoa que vi ao meu lado foi Eduardo Bakr, o amor da minha vida. [..] O humor continuava vivo. E, de certa forma, era ele também que me mantinha vivo”, relembrou.
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“Três anos se passaram. A cada exame que confirma que não existe mais nenhum vestígio daquele câncer, a esperança se renova. E eu celebro não apenas um resultado médico, mas a oportunidade de continuar vivendo”, concluiu.
Trajetória de Tadeu na TV
Tadeu ficou conhecido nas telinhas da TV Globo durante sua estreia em O Dono do Mundo, de 1991, dando vida ao personagem Walter, que se casava com Márcia (Malu Mader) e era traído pelo patrão Felipe Barreto (Antônio Fagundes).
Apesar de ter feito parte de poucos capítulos, o papel rendeu outras participações em tramas famosas da Globo como Olho no Olho (1993), Irmãos Coragem (1995) e Babilônia (2015). O ator também fez uma passagem breve pela Record TV, atuando na novela bíblica Gênesis, exibida em 2021.