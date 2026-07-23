Afastado das novelas há 11 anos, ex-galã da Globo expõe luta contra câncer

Rosto conhecido pelos fãs das novelas globais, Tadeu Aguiar enfrentou uma batalha contra um câncer de próstata altamente agressivo. O ex-galã da Globo fez um post em seu perfil do Instagram e relembrou o período de tratamento da doença, que foi diagnosticada em 2023.

Afastado da emissora há 11 anos, desde sua participação em Babilônia (2015), o artista revelou que seu tumor foi classificado como Gleason 9, sendo o mais alto grau de agressividade da doença. Em decorrência do diagnóstico, ele passou por uma cirurgia para a retirada total da próstata.

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“A ironia é que eu sempre cuidei da saúde. Nunca deixei de fazer meus exames anuais e sempre procurei levar uma vida saudável. Ainda assim, a vida resolveu me surpreender. Naquele dia, porém, ela também me ensinou uma das maiores lições que já recebi: um diagnóstico não é uma sentença”, escreveu ele.

“No exato momento em que ouvi a palavra “câncer”, decidi que ela não definiria o meu destino. Toda a minha energia foi direcionada para a vida. Entrei no hospital com a convicção de que tudo daria certo”.

Em seu relato, Tadeu também agradeceu o apoio do marido, o ator, produtor e escritor Eduardo Bakr. “Quando a cirurgia terminou e abri os olhos, a primeira pessoa que vi ao meu lado foi Eduardo Bakr, o amor da minha vida. [..] O humor continuava vivo. E, de certa forma, era ele também que me mantinha vivo”, relembrou.

“Três anos se passaram. A cada exame que confirma que não existe mais nenhum vestígio daquele câncer, a esperança se renova. E eu celebro não apenas um resultado médico, mas a oportunidade de continuar vivendo”, concluiu.

Trajetória de Tadeu na TV

Tadeu ficou conhecido nas telinhas da TV Globo durante sua estreia em O Dono do Mundo, de 1991, dando vida ao personagem Walter, que se casava com Márcia (Malu Mader) e era traído pelo patrão Felipe Barreto (Antônio Fagundes).

Apesar de ter feito parte de poucos capítulos, o papel rendeu outras participações em tramas famosas da Globo como Olho no Olho (1993), Irmãos Coragem (1995) e Babilônia (2015). O ator também fez uma passagem breve pela Record TV, atuando na novela bíblica Gênesis, exibida em 2021.