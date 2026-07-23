Francesca volta após ter identidade revelada em Quem Ama Cuida

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Um dos maiores mistérios de Quem Ama Cuida começará a ser esclarecido nos próximos capítulos. Depois de passar um longo período sem notícias de Francesca (Nathalia Dill), Otoniel (Tony Ramos) finalmente descobrirá quem a misteriosa mulher foi em vida.

A revelação muda completamente a forma como o florista enxerga a história e marca o retorno da trama sobrenatural da novela das nove da Globo.

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A descoberta acontece após o personagem voltar a pensar na mulher que o acompanhou durante a primeira fase da trama, dando início a uma nova sequência de acontecimentos.

Otoniel descobre quem Francesca realmente era

Na próxima semana, Otoniel chegará à resposta que tanto procurava ao encontrar uma fotografia de Francesca ao lado de Joel (Ricardo Teodoro), chef do restaurante mineiro da novela.

É nesse momento que ele perceberá que a mulher por quem se apaixonou durante as aparições sobrenaturais era, na verdade, mãe do cozinheiro.

A revelação responde parte das dúvidas deixadas pelas misteriosas aparições da personagem antes da passagem de tempo e abre caminho para novas respostas sobre sua verdadeira missão.

Ligação com Joel aproxima os personagens

Depois de descobrir o parentesco entre Francesca e Joel, Otoniel ficará ainda mais próximo do chef.

A convivência entre os dois permitirá que novas informações sobre o passado da enigmática personagem sejam reveladas ao longo dos próximos capítulos, aprofundando um dos núcleos mais misteriosos da novela.

Com isso, a expectativa é que outras peças do quebra-cabeça finalmente comecem a se encaixar.

Trama sobrenatural volta ao centro da novela

A revelação também marca a retomada da história sobrenatural que havia sido interrompida quando o avô de Adriana (Leticia Colin) encontrou o nome e a fotografia de Francesca em um túmulo no cemitério.

Após essa nova descoberta, o espírito voltará a aparecer para Otoniel, deixando claro que sua missão ainda está longe de terminar.

O reencontro deverá inaugurar um novo arco para o personagem de Tony Ramos e ajudar a explicar por que Francesca escolheu justamente o florista para se manifestar desde o início da trama.

Segundo o perfil oficial da personagem, Francesca é uma mulher misteriosa por quem Otoniel acaba se apaixonando durante suas aparições.

A alma, inclusive, já deu um beijo no florista antes de desaparecer da história, deixando em aberto diversas perguntas que agora começam, finalmente, a ganhar respostas.