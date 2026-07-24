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Concurso famoso retorna à TV aberta após hiato de 7 anos

Disputa tem cerca de 31 participantes

Agatha Victoria Reis
Por
Disputa tem cerca de 31 participantes
Disputa tem cerca de 31 participantes - Foto: Reprodução| Freepik

O Miss Brasil 2026 voltará a ser exibido na TV aberta após sete anos fora das telinhas. Com cerca de 31 candidatas, o final do concurso acontece neste sábado, 25, em São Paulo, transmitido pela Record.

Após um período de confinamento no Morro dos Anjos Hotel Resort, no Paraná, as finalistas retornam a São Paulo para a decisão das classificações.

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Anteriormente, o Miss Brasil era transmitido pela Band em 2019, ao qual também produzia o evento. O concurso deixou a TV aberta após o fim da parceria com a emissora.

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Participantes do Miss Brasil

Entre as participantes estão modelos, empresárias, estudantes e profissionais de diferentes áreas, vindas de regiões com características culturais distintas.

A edição também reúne candidatas de estados tradicionais na disputa e também representantes de territórios e regiões que fazem parte da identidade do concurso.

Além disso, entre as finalistas estão oito mães que seguem na disputa pelo título de Miss Brasil. A mudança marca uma nova fase do concurso nos últimos anos.

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concurso Miss Brasil televisão

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