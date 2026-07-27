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HERDEIROS DA BOLA

Filhos de Ronaldo Fenômeno posam todos juntos em foto rara com o pai

Ex-atleta curtiu um momento em família durante o fim de semana

Franciely Gomes
Por
Ronaldo posou com a família em Ibiza, na Espanha
Ronaldo posou com a família em Ibiza, na Espanha - Foto: Reprodução | Instagram

Ronaldo Fenômeno reuniu a família para uma celebração especial no fim de semana. Curtindo os dias de folga em Ibiza, na Espanha, o craque da Seleção Brasileira compartilhou uma foto rara ao lado dos quatro filhos neste domingo, 27.

No registro, o ex-atleta aparece sentado com os herdeiros em uma mesa de restaurante, além de estar acompanhado dos pais, Nélio Nazário de Lima e Sônia Nazário de Lima, e da esposa, Celina Locks.

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Discretos, os jovens Ronald, de 26 anos, Alexander Lima, de 21, Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, posaram lado a lado no local, deixando claro que estão aproveitando o verão europeu com o jogador de futebol.

Ronaldo Fenômeno ao lado dos filhos
Ronaldo Fenômeno ao lado dos filhos - Foto: Reprodução | Instagram

Mães dos filhos de Ronaldo

Vale lembrar que os filhos de Ronaldo são fruto de relações diferentes do famoso. O mais velho, Ronald, foi gerado durante o antigo casamento do Fenômeno com Milene Domingues, que durou de 1999 a 2003.

Alexander, de 21 anos, nasceu do relacionamento com Michele Umezu. Já Maria Sophia, de 18, e Maria Alice, de 16, foram geradas durante o casamento do craque com Bia Antony.

Atualmente, Ronaldo é casado com a modelo Celina Locks, porém os dois não possuem filhos. No entanto, ele revelou seu desejo de aumentar a família com a esposa em breve.

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filhos ronaldo ronaldo fenômeno

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