Zé Felipe reage a críticas por vídeo do filho com conotação sexual

Zé Felipe rebateu as críticas que recebeu após publicar um vídeo do filho caçula, José Leonardo, com conotação sexual. As imagens repercutiram nas redes sociais por mostrarem o menino, de quase dois anos, respondendo a uma pergunta.

O cantor afirmou, ao comentar a controvérsia, que a brincadeira faz parte da criação que recebeu e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo, José Leonardo é questionado sobre “o que vai dar para as meninas”. Em seguida, o menino responde “p*u” enquanto aponta para a região pélvica.

Zé Felipe compartilhou a gravação nos Stories do Instagram e passou a receber uma série de críticas por parte dos internautas.

Resposta

O artista voltou às redes sociais na manhã desta sexta-feira, 28, para comentar a repercussão negativa. Ele disse que a situação refletiu a forma como foi criado e não interfere na maneira como enxerga e trata as mulheres.

“Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não mudou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo”, declarou.

Além disso, o ex de Virginia Fonseca afirmou que refletiu sobre parte das críticas recebidas e disse ter mudado de opinião em alguns pontos. Ao mesmo tempo, classificou outra parcela das reações como exagerada.

“Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar”, completou.

O filho do cantor Leonardo também criticou algumas mensagens que chegaram sobre o assunto. “Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um ‘mimimi’ do c*ralho”, afirmou.

Na ocasião, ele pontuou que, por ser uma pessoa pública, considera importante prestar esclarecimentos ao público, independentemente das divergências de opinião.

“Quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado”, acrescentou.

Pedido de desculpas

Para finalizar, Zé Felipe pediu desculpas às pessoas que se sentiram incomodadas com a publicação. Ele falou que seu objetivo era apenas compartilhar um momento em família, e não causar desconforto ou transmitir uma mensagem negativa.

“A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem”, concluiu o artista, que manteve o vídeo com o filho publicado nos Stories.