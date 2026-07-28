A TARDE Cast recebe Cristiano Costa, o "Baiano Churrasqueiro"

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O A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE, recebe nesta terça-feira, 28, o empresário e assador Cristiano Costa, popularmente conhecido como "Baiano Churrasqueiro".

No bate-papo, o convidado detalha a trajetória e os bastidores de um projeto de sucesso que vem transformando a gastronomia e o entretenimento da capital baiana.

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Reconhecido pela excelência nas grelhas, o Baiano Churrasqueiro expandiu a experiência dos estabelecimentos para além da culinária. As casas se tornaram ponto de encontro para um público fiel que busca cortes nobres de churrasco combinados com uma forte identidade cultural: o resgate do Axé Music.

O projeto aposta em apresentações e ambientação sonora que homenageiam a história do ritmo baiano, aproximando gerações.

"A ideia sempre foi entregar mais do que uma boa refeição. Queríamos criar um ambiente de celebração, onde a carne de qualidade se encontra com a nossa raiz musical. O público abraçou o Axé de uma forma incrível", destaca Cristiano.

Impacto na noite soteropolitana

Além do impacto gastronômico e cultural, a consolidação das casas do Baiano Churrasqueiro trouxe reflexos diretos para o espaço urbano de Salvador. Durante a entrevista, o empresário enfatizou o papel social e econômico do empreendimento na dinâmica do comércio local.

A intensa movimentação gerada pelos clientes nas ruas onde os estabelecimentos estão situados tem contribuído para aumentar a sensação de segurança de moradores e frequentadores das regiões.

"Quando você ocupa a rua com cultura, gastronomia e pessoas querendo se divertir em paz, a dinâmica do bairro muda. A movimentação constante traz vida, iluminação e uma sensação real de segurança para a noite da cidade", pontua o empresário.

Onde assistir

O episódio completo do A TARDE Cast com Cristiano Costa vai ao ar nesta terça-feira, 28. O conteúdo estará disponível no canal oficial do Portal A TARDE no YouTube e nas principais plataformas de áudio.