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MÚSICA E SABOR

A TARDE Cast recebe Cristiano Costa, o "Baiano Churrasqueiro"

Empresário detalha projeto inovador que une cortes nobres de carne e Axé Music

Rodrigo Tardio
Por
Reconhecido pela excelência nas grelhas, Baiano Churrasqueiro expandiu experiência para além da culinária
Reconhecido pela excelência nas grelhas, Baiano Churrasqueiro expandiu experiência para além da culinária - Foto: Divulgação | Instagram

O A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE, recebe nesta terça-feira, 28, o empresário e assador Cristiano Costa, popularmente conhecido como "Baiano Churrasqueiro".

No bate-papo, o convidado detalha a trajetória e os bastidores de um projeto de sucesso que vem transformando a gastronomia e o entretenimento da capital baiana.

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Reconhecido pela excelência nas grelhas, o Baiano Churrasqueiro expandiu a experiência dos estabelecimentos para além da culinária. As casas se tornaram ponto de encontro para um público fiel que busca cortes nobres de churrasco combinados com uma forte identidade cultural: o resgate do Axé Music.

O projeto aposta em apresentações e ambientação sonora que homenageiam a história do ritmo baiano, aproximando gerações.

"A ideia sempre foi entregar mais do que uma boa refeição. Queríamos criar um ambiente de celebração, onde a carne de qualidade se encontra com a nossa raiz musical. O público abraçou o Axé de uma forma incrível", destaca Cristiano.

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Impacto na noite soteropolitana

Além do impacto gastronômico e cultural, a consolidação das casas do Baiano Churrasqueiro trouxe reflexos diretos para o espaço urbano de Salvador. Durante a entrevista, o empresário enfatizou o papel social e econômico do empreendimento na dinâmica do comércio local.

A intensa movimentação gerada pelos clientes nas ruas onde os estabelecimentos estão situados tem contribuído para aumentar a sensação de segurança de moradores e frequentadores das regiões.

"Quando você ocupa a rua com cultura, gastronomia e pessoas querendo se divertir em paz, a dinâmica do bairro muda. A movimentação constante traz vida, iluminação e uma sensação real de segurança para a noite da cidade", pontua o empresário.

Onde assistir

O episódio completo do A TARDE Cast com Cristiano Costa vai ao ar nesta terça-feira, 28. O conteúdo estará disponível no canal oficial do Portal A TARDE no YouTube e nas principais plataformas de áudio.

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Tags

Baiano Churrasqueiro Cristiano Costa Empreendedorismo gastronômico Entretenimento em Salvador Gastronomia da Bahia Impacto social e econômico

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