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BTS anuncia boicote ao Grammy 2027 após criação de categoria de pop asiático

Grupo de K-pop fez anúncio na madrugada desta quarta-feira, 29

Alice Paulilo
Por
BTS cancela participação no Grammy 2027
BTS cancela participação no Grammy 2027 - Foto: BigHit Entertainment Bts/Divulgação

O grupo musical de K-pop, BTS, anunciou na madrugada desta quarta-feira, 29, que não participará da premiação Grammy em 2027, considerada a mais importante da indústria musical do mundo.

O anúncio foi feito pouco mais de um mês após a empresa Academia de Gravação, responsável pelo prêmio, divulgar cinco novas categorias, sendo uma delas a "Melhor Performance de Música Pop Asiática".

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"Decidimos não submeter nossa candidatura ao Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por si só, em vez de ser dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sinceramente aos ARMYs e a todos que sempre estão conosco", diz o grupo em comunicado oficial divulgado nas redes sociais de todos os integrantes.

Mudanças no Grammy

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O Grammy 2027 terá mudanças significativas nas classificações do prêmio. O objetivo é tornar as seleção mais específica para cada ritmo categorizado. Além desta classificação exclusiva do pop asiático, as outras quatro são:

  • "Melhor Música Latina";
  • "Melhor Performance Vocal Pop Tradicional";
  • "Melhor Colaboração de R&B ou Performance de Dupla/Grupo";
  • "Melhor Performance de Álbum Folk".
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