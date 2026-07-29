BTS anuncia boicote ao Grammy 2027 após criação de categoria de pop asiático

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O grupo musical de K-pop, BTS, anunciou na madrugada desta quarta-feira, 29, que não participará da premiação Grammy em 2027, considerada a mais importante da indústria musical do mundo.

O anúncio foi feito pouco mais de um mês após a empresa Academia de Gravação, responsável pelo prêmio, divulgar cinco novas categorias, sendo uma delas a "Melhor Performance de Música Pop Asiática".

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"Decidimos não submeter nossa candidatura ao Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por si só, em vez de ser dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sinceramente aos ARMYs e a todos que sempre estão conosco", diz o grupo em comunicado oficial divulgado nas redes sociais de todos os integrantes.



Mudanças no Grammy

O Grammy 2027 terá mudanças significativas nas classificações do prêmio. O objetivo é tornar as seleção mais específica para cada ritmo categorizado. Além desta classificação exclusiva do pop asiático, as outras quatro são: