Paolla Oliveira é vítima de deepfake sexual; entenda o crime

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A atriz Paolla Oliveira denunciou mais uma vez o uso indevido da imagem dela em conteúdos criados com inteligência artificial. Ela revelou que tem sido alvo recorrente de deepfakes de teor sexual e de vídeos manipulados que simulam declarações nunca feitas por ela.

“Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei, vídeos meus falando coisas que eu nunca disse, corpo circulando por aí com rosto em cima que não é o meu”, afirmou Paolla em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida nesse domingo, 2.

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Ela pontuou que o avanço das ferramentas de inteligência artificial tornou esse tipo de fraude mais simples de produzir e facilitou a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais e em aplicativos de mensagens.

O que é deepfake sexual

A deepfake sexual é um tipo de conteúdo falso criado com inteligência artificial que utiliza o rosto ou a voz de uma pessoa para produzir imagens, vídeos ou áudios de teor sexual sem seu consentimento, fazendo parecer que ela participou de cenas que nunca existiram.

Alerta não é recente

Paolla Oliveira já havia avisado os seguidores, no fim de junho, sobre a circulação de imagens e vídeos falsos criados com IA usando sua identidade.

Na época, citou um levantamento do NetLab, laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que identificou 198 anúncios fraudulentos com sua imagem em pouco mais de três meses.

Segundo a pesquisa, a maior parte dessas publicações direcionava usuários para grupos privados em aplicativos de mensagens, onde eram comercializados deepfakes pornográficos envolvendo a atriz.

“Tem um movimento muito gigante que a gente nem se aproxima dele. A gente tem que ter medo, sim. Mas quem sou eu diante dessa tecnologia toda? Essa corrida desleal não vai parar, mas a gente não pode ser engolida”, concluiu Paolla.