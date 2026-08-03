Após reality polêmico, Viih Tube e Eliezer cumprem ordem judicial

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A influenciadora Viih Tube e o marido, o ex-BBB Eliezer publicaram no domingo, 2, o primeiro vídeo sobre direitos dos empregados domésticos após fazerem acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Na gravação, o casal fala sobre exploração de funcionários e situações análogas à escravidão. Os famosos incluíram na postagem um espaço de denúncias para pessoas que vivem situações degradantes no trabalho.

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Acordo com o MPT

O vídeo faz parte de uma série de três gravações que serão publicadas devido ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o MPT após a divulgação do reality ‘As Patroas’, em que funcionários de Viih Tube e Eliezer passavam por gincanas dentro de casa em troca de prêmios em dinheiro.

A iniciativa dos ex-BBBs se tornou alvo de muitas críticas, as quais afirmavam que os funcionários haviam sido colocados em situação vexatória por puro entretenimento.

Entre as obrigações assumidas pelo casal também está previsto o pagamento de R$ 350 mil por dano moral coletivo.

Assista ao vídeo:

O reality

O primeiro episódio de As Patroas foi divulgado em 30 de junho no Instagram de Viih Tube e Eliezer.

O casal promoveu dinâmicas em que seus funcionários deveriam cumprir desafios em troca de um pagamento do prêmio em dinheiro no fim da série. Entre as brincadeiras, eles deveriam pegar moedas dentro do vaso sanitário.

Entre as regras explicadas pelos influenciadores, havia a determinação de que o empregado doméstico que se recusasse participar do jogo seria automaticamente eliminado.

Os prêmios oferecidos variavam de R$ 1 mil a R$ 3 mil e pontos, que ao final poderiam acumular até chegar ao valor de R$ 20 mil.