Eliezer revela vício em pornografia e crise no casamento com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer Netto revelou que enfrentou um vício em pornografia e contou que o problema quase causou o fim do seu casamento com Viih Tube. Ele abordou o tema em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na quarta-feira, 22.

O influenciador usou a própria experiência para defender que o tema deixe de ser tratado como tabu e alertou sobre os riscos da exposição precoce de crianças e adolescentes a conteúdos adultos.

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Ele disse que a dependência afetou diretamente seu relacionamento com a mulher e é uma realidade vivida por muitas pessoas, ainda que nem sempre seja discutida abertamente.

Eliezer pontuou que as consequências do consumo excessivo desse tipo de conteúdo vão além da vida conjugal. Segundo ele, o assunto precisa ser debatido com mais responsabilidade, especialmente dentro das famílias, para evitar que crianças e adolescentes tenham contato cada vez mais cedo com esse material.

Contato com conteúdos pornográficos

Além disso, o ex-BBB chamou a atenção para estudos que apontam uma redução na idade do primeiro contato com conteúdos pornográficos. O famoso ressaltou que essa exposição, que antes acontecia por volta dos 11 anos, hoje ocorre, em média, aos nove anos de idade.

Por fim, o empresário fez questão de esclarecer que sua intenção não era condenar quem consome pornografia, mas incentivar pais e responsáveis a acompanharem mais de perto o que crianças e adolescentes acessam na internet.

“Meu papel aqui nesse vídeo não é pra apontar o dedo não, tá? Para falar que tipo, você que está assistindo aí, você é errado em assistir ou você é certo em assistir. Não, eu não estou falando sobre você. Estou falando sobre o seu filho, tá? É isso que eu estou falando. E esse olhar para além de dentro da sua casa que a gente precisa ter”, finalizou.

Assista ao relato: