REAPROXIMAÇÃO
Cleo Pires revela como aconteceu reconciliação com o pai, Fábio Jr.
Atriz disse que reaproximação só possível após mudança do pai
A atriz Cleo Pires revelou como foi a reconciliação com o pai biológico, o cantor Fábio Jr. Ao ser questionada sobre o que aconselharia a alguém que deseja se reaproximar com um familiar, Cleo recorreu à própria experiência.
Ela abordou o assunto durante o ‘Pode Perguntar’, quadro exibido pelo ‘Fantástico’, na TV Globo, no domingo, 2, no qual personalidades são entrevistadas por pessoas dentro do espectro autista.
A atriz explicou que a aproximação só se tornou possível depois que o pai reconheceu situações do passado que eram importantes para ela.
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Cleo disse que, para ela, esse gesto abriu espaço para uma reconstrução verdadeira da relação, em vez de uma convivência mantida apenas para preservar as aparências.
“O meu pai teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que pra mim eram importantes que ele reconhecesse. Só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, se não ia ser só pra manter as aparências”, disse ela.