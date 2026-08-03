Cleo Pires revela como aconteceu reconciliação com o pai, Fábio Jr.

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A atriz Cleo Pires revelou como foi a reconciliação com o pai biológico, o cantor Fábio Jr. Ao ser questionada sobre o que aconselharia a alguém que deseja se reaproximar com um familiar, Cleo recorreu à própria experiência.

Ela abordou o assunto durante o ‘Pode Perguntar’, quadro exibido pelo ‘Fantástico’, na TV Globo, no domingo, 2, no qual personalidades são entrevistadas por pessoas dentro do espectro autista.

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A atriz explicou que a aproximação só se tornou possível depois que o pai reconheceu situações do passado que eram importantes para ela.

Cleo disse que, para ela, esse gesto abriu espaço para uma reconstrução verdadeira da relação, em vez de uma convivência mantida apenas para preservar as aparências.

“O meu pai teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que pra mim eram importantes que ele reconhecesse. Só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, se não ia ser só pra manter as aparências”, disse ela.