Fiuk chama Fábio Jr de “narcisista” e expõe problemas

- Foto: Reprodução | Instagram

Fiuk resolveu contar novos detalhes de sua relação conturbada com o pai, o cantor Fábio Jr. O ex-BBB lançou uma música chamada ‘Celebridade’ e revelou que sofreu muita pressão na adolescência por ser filho do famoso .

Em seu relato musical, ele também chamou o pai de “narcisista” e reforçou que ninguém nunca o entendeu. “O tempo passa e do nada a gente existe e se liga: Esse é teu nome e essa vida, te vira. De brinde a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o p*rra é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora. Felicidade incomoda, mas que nota de dólar”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Seguir em frente, rezando para suportar minha própria mente, que não para de falar. Coleção de trauma de infância, de DNA, a depressão querendo negociar a minha alma, todo dia, uma luta. Deu m*rda, de quem foi a culpa? Dar de cara com você mesmo é f*da, o que você queria ser, você não tá sendo agora. Que mundo é esse?”, completou.

Vale lembrar que Fiuk e o pai não se falam há cerca de três anos. Eles moravam juntos em uma mansão no condomínio Alphaville, em São Paulo, mas acabaram brincando em 2021, pouco tempo depois da participação do jovem na 21ª edição do Big Brother Brasil.

Ele é fruto do relacionamento de Fábio Jr com a empresária Cristina Kartalian, de 1986 a 1990. Além de Fiuk, de 35 anos, Fábio e Cristina também são pais de outras duas mulheres: Tainá, de 39 anos, e Krizia Galvão, 37.