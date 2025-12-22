Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SHOW DE NATAL

Ana Carolina é vaiada na Bahia após “exigências e por ignorar fãs"

Polêmica teria se intensificado por conta do cachê de R$ 390 mil e a suposta exclusão de um intérprete de Libras

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

22/12/2025 - 17:50 h
Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs
Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs -

O evento "Natal Encantado", promovido pela prefeitura de Feira de Santana, distante 109km de Salvador, na praça Padre Ovídio, chegou ao fim neste domingo, 21, mas o show de encerramento da cantora Ana Carolina foi ofuscado por um clima tenso na chegada da artista ao local.

Leia Também:

Empresário do entretenimento da Bahia é alvo de operação do MPBA
CEO da Premium Entretenimento, Luciana Villas Boas assume diretoria da Abrape Bahia
Key Alves desiste do vôlei para focar em entretenimento e TV: "grata"

Perfis de notícias da região, presentes no local, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs. A insatisfação se deu, em grande parte, pela conduta da artista no backstage e na interação com os presentes.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Exigências

Entre as reclamações que circularam, destacam-se as supostas exigências feitas pela equipe da cantora para a realização do show. A mais notável foi a proibição da transmissão da apresentação, limitando a visibilidade do evento. Além disso, a forma como Ana Carolina ocupou o camarim também teria gerado descontentamento na produção local.

O ponto alto da frustração do público ocorreu no momento da chegada, quando a cantora teria passado de cabeça baixa e não cumprimentado os fãs que a aguardavam.

Segundo informações do Blog do Velame, a polêmica teria se intensificado por conta do cachê de R$ 390 mil e a suposta exclusão de um intérprete de Libras durante a apresentação.

Veja o vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por FEIRA 24 HORAS (@feira24horas)

O "Natal Encantado" teve início no dia 11 de dezembro e atraiu um grande público ao centro da cidade. O encerramento da festividade contou, além de Ana Carolina, com o show do sambista Diogo Nogueira, que também se apresentou na noite de domingo.

Até o momento, nem a produção da cantora nem a prefeitura de Feira de Santana se manifestaram oficialmente sobre o episódio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Carolina feira de sanatana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x