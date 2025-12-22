Ana Carolina é vaiada na Bahia após “exigências e por ignorar fãs"

Perfis de notícias da região, em postagem no Instagram, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs - Foto: Divulgação Prefeitura de Feira de Santana

O evento "Natal Encantado", promovido pela prefeitura de Feira de Santana, distante 109km de Salvador, na praça Padre Ovídio, chegou ao fim neste domingo, 21, mas o show de encerramento da cantora Ana Carolina foi ofuscado por um clima tenso na chegada da artista ao local.

Perfis de notícias da região, presentes no local, relataram que a cantora foi recebida com vaias por parte do público e fãs. A insatisfação se deu, em grande parte, pela conduta da artista no backstage e na interação com os presentes.

Exigências

Entre as reclamações que circularam, destacam-se as supostas exigências feitas pela equipe da cantora para a realização do show. A mais notável foi a proibição da transmissão da apresentação, limitando a visibilidade do evento. Além disso, a forma como Ana Carolina ocupou o camarim também teria gerado descontentamento na produção local.

O ponto alto da frustração do público ocorreu no momento da chegada, quando a cantora teria passado de cabeça baixa e não cumprimentado os fãs que a aguardavam.

Segundo informações do Blog do Velame, a polêmica teria se intensificado por conta do cachê de R$ 390 mil e a suposta exclusão de um intérprete de Libras durante a apresentação.



Veja o vídeo

O "Natal Encantado" teve início no dia 11 de dezembro e atraiu um grande público ao centro da cidade. O encerramento da festividade contou, além de Ana Carolina, com o show do sambista Diogo Nogueira, que também se apresentou na noite de domingo.

Até o momento, nem a produção da cantora nem a prefeitura de Feira de Santana se manifestaram oficialmente sobre o episódio.