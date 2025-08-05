FECHOU O CERCO
Empresário do entretenimento da Bahia é alvo de operação do MPBA
Operação do MPBA teve como alvo o empresário Ricardo Garcia
Por Redação
Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 5, uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do empresário Ricardo Garcia, nome relevante no setor de show e eventos na Bahia.
Garcia é conhecido por intermediar atrações artísticas para shows feitos por várias prefeituras da Bahia, além de atuar na organização de emendas parlamentares destinadas a eventos culturais.
Não há detalhes sobre o que motivou a operação nem se há mais pessoas sendo alvo de buscas ou até mesmo mandados de prisão cumpridos.
