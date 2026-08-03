Além de Ariana Grande: famosas que já foram criticadas pela magreza

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Ariana Grande surpreendeu fãs e internautas ao anunciar uma pausa na carreira após receber críticas sobre sua aparência física. A cantora não é a única celebridade a enfrentar julgamentos nas redes sociais, outros famosos também já foram alvos de comentários sobre seus corpos.

O que ‘surpreende’ é que a maioria dos famosos criticados são mulheres como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Marina Ruy Barbosa. Confira quais famosas também foram ou são julgadas pela aparência.

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5 Famosas criticadas pela magreza

Bruna Marquezine

A atriz é frequentemente criticada pela aparência nas redes sociais e já rebateu os comentários reforçando que está saudável e que o “tribunal da internet” não deve opinar nos corpos alheios.

"Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue pra ver se param de se 'preocupar' tanto assim com a minha saúde", disse ela na estreia do filme "Besouro Azul".

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução

Maiara

A cantora da dupla com Maraisa passou por um processo intenso de emagrecimento e recebeu inúmeros questionamentos de fãs e seguidores nas redes sociais.

No caso da artista, ela passou por cirurgia bariátrica, colocação de balão gástrico, lipoaspiração e uso de injeções para emagrecer em períodos anteriores. O peso da cantora chegou a cerca de 45 kg a 47 kg em fases de maior perda de peso.

Nas redes sociais, os internautas afirmaram “ela tá tão mal que tá perdendo a noção da realidade”. Outro comentou: “Ela não está nada bem, nem falar está conseguindo, preocupante demais!”.

Mesmo com as críticas, a famosa já rebateu os comentários sobre a aparência. “O meu ‘gostosa’ é estar assim, é me olhar no espelho para me sentir bem. Me sinto mais confortável com meu corpo assim”.

Maiara - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa

A brasileira já lidou com diversos comentários sobre sua aparência, chegando a ser questionada se estava “anêmica”.

Diante das críticas, Marina já rebateu os comportamentos e alertou os internautas. “Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou para agradar a opinião alheia. Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem", disse a atriz.

Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução

Demi Moore

A atriz de 63 anos recebeu críticas após publicar fotos em uma premiação do Screen Actors Guild Awards, em Los Angeles. "Sou muito fã, mas isso é definitivamente preocupante”, disse um internauta.

Outro pediu responsabilidade da famosa: "Por favor, Demi, pare de se orgulhar tanto de ser tão magra. Para você, isso pode ser uma 'tendência' ou um 'sucesso' atual, mas as meninas nunca devem se inspirar nisso. Você tem uma responsabilidade!".

A atriz não se pronunciou sobre o episódio.

Cynthia Erivo

Parceira de Ariana Grande em ‘Wicked’, a atriz também foi criticada pela aparência. Nas redes sociais, os comentários sobre o emagrecimento circularam entre memes e observações com aquele toque ácido típico da internet.

Alguns internautas afirmaram que “o filtro Emerald City está a tirar peso de toda a gente”, enquanto outros questionaram a pressão do cinema e dos musicais para as atrizes.