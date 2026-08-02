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MÚSICA

Ariana Grande surpreende fãs com decisão sobre a carreira

Mudança ocorre após repercussão envolvendo o novo clipe da cantora

Isabela Cardoso
Por
Ariana Grande
Ariana Grande - Foto: Reprodução

A cantora e atriz Ariana Grande fará uma pausa na carreira após encerrar a turnê "Eternal Sunshine", cujo último show está marcado para 1º de setembro, em Londres. Segundo a revista People, a cantora decidiu se afastar dos compromissos públicos por tempo indeterminado em meio ao aumento das críticas e comentários sobre sua aparência física.

A informação foi confirmada por um representante da artista à publicação. De acordo com o porta-voz, Ariana pretende concluir a série de apresentações e, em seguida, reduzir a exposição pública para priorizar o bem-estar.

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"Ariana dará um passo atrás na visibilidade depois de concluir a turnê 'Eternal Sunshine'. Ela está ansiosa para encerrar os shows em grande estilo, com saúde e felicidade, e então tirar uma merecida folga de compromissos voltados ao público, que geraram um interminável escrutínio", afirmou o representante à People.

Clipe reacendeu comentários sobre a cantora

A decisão ocorre dias após o lançamento de "Petal", oitavo álbum de estúdio de Ariana Grande. O videoclipe da faixa-título, divulgado na sexta-feira, 31, gerou uma nova onda de comentários nas redes sociais sobre o peso da cantora.

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No vídeo, Ariana interpreta Pepper, uma artista que passa por testes para conquistar espaço na indústria do entretenimento enquanto enfrenta avaliações constantes sobre sua aparência. A narrativa foi vista por fãs como uma referência às críticas direcionadas à própria cantora.

Nos comentários da publicação, internautas voltaram a levantar preocupações sobre a magreza da artista, repetindo observações feitas desde o lançamento dos filmes da franquia "Wicked".

Musical também ficará sem Ariana

Além da pausa na carreira, Ariana Grande deixará o elenco de "Sunday in the Park with George", musical previsto para estrear em Londres no próximo ano. Segundo a People, a decisão faz parte do período de afastamento da cantora dos holofotes após meses de intensa exposição pública.

Equipe afirma que cantora está saudável

Uma fonte ligada ao estafe da artista afirmou à revista que Ariana está saudável e preparada para cumprir normalmente os compromissos restantes da turnê.

De acordo com essa fonte, os shows exigem alto preparo físico e a cantora tem mantido um desempenho consistente ao longo das apresentações, descartando problemas de saúde relacionados às especulações feitas nas redes sociais.

Ainda segundo pessoas próximas à artista, o álbum "Petal" aborda temas como amor, ódio e os efeitos do julgamento constante da vida pública, e não foi concebido como um trabalho sobre relacionamentos.

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