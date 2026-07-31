NOVIDADE
Pedro Chamusca prepara lançamentos após camping de composição
Artista se dividiu entre São Paulo e Salvador durante o projeto
Pedro Chamusca está preparando um verão recheado de lançamentos entre 2026 e 2027. O artista realizou um camping de composição musical entre São Paulo e Salvador ao longo do mês de julho, com uma série de produções autorais.
A primeira etapa do projeto aconteceu em São Paulo, no estúdio do Sua Música, em parceria com a distribuidora Go Pop, onde o músico contou com a ajuda do produtor musical Marco Lima e dos compositores Elenno e Anne.
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Já a segunda fase foi realizada em Salvador, nos estúdios da Canetaria de Tiê Castro, com a participação dos compositores Iatta e Adriel, autores de sucessos como o hit “Zona de Perigo”, de Léo Santana.
“Foi uma experiência incrível poder trocar ideias e criar ao lado de profissionais que admiro. Esse processo me permitiu experimentar novas possibilidades e fortalecer ainda mais a identidade artística que quero apresentar ao público nesta nova fase”, afirmou Pedro Chamusca.
| | Pedro Chamusca prepara lançamento |