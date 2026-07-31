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PROPOSTA DIFERENTE

Anitta rebate críticas por restringir álcool em turnê: “Vocês sabem ler?"

Cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas

Edvaldo Sales
Por
Cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas
Cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anitta rebateu as críticas de alguns fãs sobre a decisão de restringir a venda de bebidas alcoólicas durante parte da programação da estreia da turnê do álbum ‘Equilibrivm II’, que acontece neste sábado, 1º, em Porto Alegre.

A cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas pela organização do evento.

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A reação ocorreu após um vídeo publicado nas redes sociais por um seguidor. Na gravação, ele ironiza a medida ao dublar um áudio que viralizou com a ex-BBB Samira reclamando por não conseguir comprar vodca.

A artista usou os comentários da publicação para esclarecer como funcionará a programação. “Gente, vocês sabem ler? Está escrito ali. O álcool não vende apenas no horário de funcionamento da Vila porque as práticas desse horário não têm nada a ver com álcool”, escreveu.

Anitta acrescentou que a comercialização de bebidas ocorrerá normalmente durante o restante do evento.

“Depois, o evento segue normalmente como qualquer evento e, sim, venderá qualquer bebida. Que loucura vocês fizeram com isso. Tem que ler os informativos direitinho”, afirmou.

Anitta rebate críticas por restringir álcool em turnê
Anitta rebate críticas por restringir álcool em turnê - Foto: Reprodução | Redes Sociais

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A programação da turnê começa às 14h com a abertura da chamada Vila Equilibrivm, espaço dedicado a atividades como meditação guiada, terapias holísticas e experiências voltadas ao bem-estar.

Durante esse período, a venda de bebidas alcoólicas ficará suspensa. A partir das 16h30, quando começa um DJ set no palco principal, o consumo será liberado antes do show, previsto para as 18h.

Proposta diferente

Anitta destacou que a nova turnê tem uma proposta diferente dos Ensaios da Anitta, série de apresentações realizadas no período pré-Carnaval. Segundo ela, o foco agora é a experiência do espetáculo e o repertório do novo disco.

“Esse não é o Ensaios da Anitta. É um show para vocês assistirem, como sempre me pediram”, concluiu.

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