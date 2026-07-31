PROPOSTA DIFERENTE
Anitta rebate críticas por restringir álcool em turnê: “Vocês sabem ler?"
Cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas
Anitta rebateu as críticas de alguns fãs sobre a decisão de restringir a venda de bebidas alcoólicas durante parte da programação da estreia da turnê do álbum ‘Equilibrivm II’, que acontece neste sábado, 1º, em Porto Alegre.
A cantora disse que o público interpretou de forma equivocada as informações divulgadas pela organização do evento.
A reação ocorreu após um vídeo publicado nas redes sociais por um seguidor. Na gravação, ele ironiza a medida ao dublar um áudio que viralizou com a ex-BBB Samira reclamando por não conseguir comprar vodca.
A artista usou os comentários da publicação para esclarecer como funcionará a programação. “Gente, vocês sabem ler? Está escrito ali. O álcool não vende apenas no horário de funcionamento da Vila porque as práticas desse horário não têm nada a ver com álcool”, escreveu.
Anitta acrescentou que a comercialização de bebidas ocorrerá normalmente durante o restante do evento.
“Depois, o evento segue normalmente como qualquer evento e, sim, venderá qualquer bebida. Que loucura vocês fizeram com isso. Tem que ler os informativos direitinho”, afirmou.
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A programação da turnê começa às 14h com a abertura da chamada Vila Equilibrivm, espaço dedicado a atividades como meditação guiada, terapias holísticas e experiências voltadas ao bem-estar.
Durante esse período, a venda de bebidas alcoólicas ficará suspensa. A partir das 16h30, quando começa um DJ set no palco principal, o consumo será liberado antes do show, previsto para as 18h.
Proposta diferente
Anitta destacou que a nova turnê tem uma proposta diferente dos Ensaios da Anitta, série de apresentações realizadas no período pré-Carnaval. Segundo ela, o foco agora é a experiência do espetáculo e o repertório do novo disco.
“Esse não é o Ensaios da Anitta. É um show para vocês assistirem, como sempre me pediram”, concluiu.