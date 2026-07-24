Com lançamento de novo álbum, Anitta revela motivo da continuação

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A cantora Anitta lançou seu novo álbum ‘EQUILIBRIVM II’ nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 23. Com forte brasilidade e foco na espiritualidade, o disco é a segunda parte do projeto EQUILIBRIVM, lançado em abril deste ano.

O trabalho, que conta com participação de grandes nomes da música brasileira como a baiana Maria Bethânia, além de Alceu Valença, Mart'nália e Mestrinho, traz 17 faixas e mistura inúmeros ritmos brasileiros.

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Em entrevista coletiva da qual o portal A TARDE participou, nesta sexta-feira, 24, Anitta revelou que a produção do segundo álbum começou logo após o lançamento do primeiro, motivada pela boa recepção do público, aproveitando também músicas que já estavam prontas, mas não foram incluídas no anterior.

“Assim que acabou de sair o EQUILIBRIVM I, a gente começou a fazer o II. Porque eu amei o resultado, as pessoas falando, a repercussão”, contou Anitta.

Criticada por Flora Matos, Anitta fala sobre IA em seu álbum

Após o lançamento do disco, Anitta foi criticada indiretamente pela cantora Flora Matos nas redes sociais. Na ocasião, a rapper brasileira afirmou que "um álbum brasileiro divulgado hoje" teria “várias cenas feitas por IA” e que, além das cenas, a música também teve ajuda da tecnologia.

“Mas é como eu já disse, acho que a IA sozinha não faz nada relevante. Precisa dos profissionais quentes trabalhando muito, mas muito mesmo, e incansavelmente, para alcançar algum resultado satisfatório. Não é fácil. IA em vídeo é uma nova habilidade”, escreveu Flora.

Sem também citar diretamente os comentários de Flora Matos, Anitta revelou sua opinião sobre o uso de inteligência artificial em audiovisuais e a disputa no mercado a respeito da quantidade produzida atualmente.

“Essa disputa não é justa, né? São muitos conteúdos, muita inteligência artificial que ajuda as pessoas a criar muito conteúdo rapidamente”, comentou.

A cantora explica que buscou criar um projeto visual próprio com mais tempo para combater a pressa de se consumir conteúdo rápido, procurando valorizar a originalidade.

Para ela, participar da construção do disco e escolher os visuais, roteiro e estratégias é crucial para poder “impactar a vida das pessoas e passar uma mensagem”.

Diferenças entre os álbuns

Segundo Anitta, a continuação de EQUILIBRIVM reflete uma busca por autoconhecimento e transformação pessoal, motivada por conflitos internos e questionamentos.

A cantora conta que a inclusão do forró e a regravação de "Pra Você Gostar de Mim", de Carmen Miranda, estão entre as principais diferenças entre os projetos.

“A gente quis mergulhar ainda mais no que a gente já tava escutando, no que a gente já tava gostando [...] Pra mim, a diferença que traz neste álbum é essa parte. O conflito interno e pessoal meu, que gerou a necessidade de me aprofundar no autoconhecimento”, afirmou.