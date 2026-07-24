DEU RUIM
Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina
Artista receberia uma homenagem no país pouco antes de seus shows
A derrota da Argentina na Copa do Mundo 2026 continua dando o que falar. Prestes a passar pelo país com sua turnê, a cantora espanhola Rosalía teve uma homenagem cancelada após compartilhar uma publicação referente ao resultado da final do campeonato mundial.
Com quatro shows marcados em Buenos Aires para o início de agosto, a artista seria referenciada em um concerto sinfônico no Museu Metropolitano de Arte Urbano na província de Córdoba, na Argentina.
No entanto, os organizadores do evento alegaram que o cancelamento foi ocasionado por uma onda de mensagens de ódio recebidas nas redes sociais, visando garantir a segurança da artista e dos funcionários do estabelecimento.
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Qual foi o post compartilhado por Rosalía?
Atenta a quem usa suas músicas na rede social TikTok, Rosalía republicou um vídeo compartilhado pela influenciadora Mia Khalifa, onde a moça aparece celebrando a vitória da Espanha sobre a Argentina com a canção “La Perla”.
Na legenda, Mia comparou a Argentina como uma “perla”, termo usado por Rosalía na música para se referir a uma pessoa tóxica. “Como soa a vida agora que as ‘pérolas’ foram derrotadas”, escreveu ela.
Indignados, diversos fãs argentinos passaram a criticar a artista e cobrar respostas dela, que se manifestou pouco tempo depois. “Cliquei em compartilhar porque ‘La Perla’ estava tocando e eu nem li o que estava escrito, foi mal. Desculpe”, alegou a cantora, apagando o vídeo em seguida.