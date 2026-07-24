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DEU RUIM

Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina

Artista receberia uma homenagem no país pouco antes de seus shows

Franciely Gomes
Por
Cantora está sendo atacada nas redes sociais
Cantora está sendo atacada nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A derrota da Argentina na Copa do Mundo 2026 continua dando o que falar. Prestes a passar pelo país com sua turnê, a cantora espanhola Rosalía teve uma homenagem cancelada após compartilhar uma publicação referente ao resultado da final do campeonato mundial.

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Um post compartilhado por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Com quatro shows marcados em Buenos Aires para o início de agosto, a artista seria referenciada em um concerto sinfônico no Museu Metropolitano de Arte Urbano na província de Córdoba, na Argentina.

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No entanto, os organizadores do evento alegaram que o cancelamento foi ocasionado por uma onda de mensagens de ódio recebidas nas redes sociais, visando garantir a segurança da artista e dos funcionários do estabelecimento.

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Qual foi o post compartilhado por Rosalía?

Atenta a quem usa suas músicas na rede social TikTok, Rosalía republicou um vídeo compartilhado pela influenciadora Mia Khalifa, onde a moça aparece celebrando a vitória da Espanha sobre a Argentina com a canção “La Perla”.

Na legenda, Mia comparou a Argentina como uma “perla”, termo usado por Rosalía na música para se referir a uma pessoa tóxica. “Como soa a vida agora que as ‘pérolas’ foram derrotadas”, escreveu ela.

Indignados, diversos fãs argentinos passaram a criticar a artista e cobrar respostas dela, que se manifestou pouco tempo depois. “Cliquei em compartilhar porque ‘La Perla’ estava tocando e eu nem li o que estava escrito, foi mal. Desculpe”, alegou a cantora, apagando o vídeo em seguida.

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Argentina cantora polêmica

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