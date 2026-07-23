Everton Ribeiro, Paulinho e +: 7 craques que fizeram procedimentos estéticos como Vini Jr.

Siga o A TARDE no Google

Vini Jr. virou assunto nas redes sociais ao revelar seu novo rosto, após um procedimento de harmonização facial. Além do atleta, outros craques do futebol também realizaram intervenção estética para aprimorar a aparência.

O atacante do Real Madrid realizou uma “naturalização facial”, um procedimento que melhora os traços do rosto, mantendo a identidade natural da pessoa. A reestruturação foi focada na projeção do queixo e definição do maxilar.



Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre outros grandes nomes do futebol que fizeram os procedimentos estão Everton Ribeiro, Paulinho e Daniel Alves. Confira a lista de atletas que já passaram por procedimento estético.

Confira os craques que passaram por procedimento estético

Everton Ribeiro

Everton Ribeiro também entrou para a lista de jogadores que recorreram a procedimentos estéticos ao realizar um transplante capilar. A mudança ficou evidente quando o meia apareceu com maior densidade de cabelos, reduzindo as entradas e áreas de rarefação que apresentava anteriormente.

Ao anunciar a mudança, brincou dizendo que fazia agora parte do time de “ex-calvos”.

Everton Ribeiro - Foto: Divulgação

Gareth Bale

Gareth Bale nunca escondeu o incômodo que sentia com as chamadas "orelhas de abano", alvo de brincadeiras desde o início da carreira. Em 2012, o galês se submeteu a uma otoplastia, cirurgia plástica destinada a reposicionar as orelhas, buscando um aspecto mais harmonioso e também maior autoestima.

O resultado foi bastante discreto, preservando as características naturais do atleta e eliminando uma das principais marcas de sua aparência.

Gareth Bale - Foto: Divulgação

Daniel Alves

Assim como Gareth Bale, Daniel Alves também realizou uma otoplastia para corrigir o posicionamento das orelhas. O procedimento aconteceu no fim de sua passagem pelo Sevilla e no começo de sua trajetória pelo Barcelona, que o alçou ao status de jogador de nível mundial.

A mudança foi percebida por torcedores e pela imprensa, mas manteve um resultado bastante natural.

Daniel Alves - Foto: Divulgação

Paulinho (Palmeiras)

O atacante Paulinho, do Palmeiras, mudou o visual ainda na adolescência. Ele ainda era jogador das categorias de base do Vasco quando passou por uma otoplastia para corrigir o tamanho das orelhas.

Paulinho (Palmeiras) - Foto: Divulgação

Wayne Rooney

Wayne Rooney foi um dos primeiros grandes astros do futebol mundial a admitir publicamente ter realizado um transplante capilar. Em 2011, o então atacante do Manchester United compartilhou o procedimento nas redes sociais, dizendo estar satisfeito com o resultado e incentivando outros homens a encararem a calvície sem preconceitos.

Wayne Rooney - Foto: Divulgação

Lucas Lima

Lucas Lima virou assunto nas redes sociais ao realizar uma harmonização facial, procedimento que modificou o contorno do rosto e gerou intensa repercussão entre torcedores. O meia afirmou posteriormente que lida com bom humor com as brincadeiras e confirmou também ter feito otoplastia, além de aplicações de botox e lentes dentárias.

Lucas Lima - Foto: Divulgação

*Informação é do Bolavip Brasil

