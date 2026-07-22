Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

CONTOU TUDO

Amiga de Preta Gil expõe detalhes da traição do ex-marido da artista

DJ criticou comentários recentes feitos pelo influenciador digital

Franciely Gomes
Por
Preta Gil faleceu em 2025 devido a um câncer
Preta Gil faleceu em 2025 devido a um câncer - Foto: Reprodução | Instagram

As falas dos amigos de Preta Gil no filme documental “Preta – Eu Não Ando Só” continuam dando o que falar nas redes sociais. Após Carolina Dieckmann afirmar que o caso extraconjugal do do ex-marido da artista prejudicou o estado de saúde dela, Jude Paulla expôs novos detalhes da traição.

Em seu perfil do X, o antigo Twitter, a DJ rebateu uma fala recente de Rodrigo Godoy e afirmou que foi recomendada a não contar para Preta sobre a amante dele. “Amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é... Mas [ser] mau-caráter definitivamente é uma escolha!”, postou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Quando a gente descobriu o que ele estava fazendo e não podia contar para a Preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento, eu, Duh e Gominho colocamos ele na parede e falamos: 'A gente sabe que você está com a outra lá! E você faz o que quiser. Mas, se você puder, pelo menos, ficar do lado dela nesse momento, seria um pouco mais digno'”, completou.

Leia Também:

MANSÃO LUXUOSA

Fora da Copa, Richarlison fatura milhões e constrói mansão na montanha
Fora da Copa, Richarlison fatura milhões e constrói mansão na montanha imagem

CONFUSÃO

Cunhado de Cristiano Ronaldo é investigado por esquema de “briga de galo"
Cunhado de Cristiano Ronaldo é investigado por esquema de “briga de galo" imagem

ENTRETENIMENTO

Virgínia recebe multa que pode chegar a R$ 2 milhões por conta de bet
Virgínia recebe multa que pode chegar a R$ 2 milhões por conta de bet imagem

Jude ainda revelou que implorou que Rodrigo ficasse ao lado de Preta durante o tratamento, mas não foi correspondida. “'Avisa a fulana que, pelo menos até ela passar pelo tratamento, você precisa dar atenção em casa. Depois que acabar, você abre o jogo e vaza, pra manter a harmonia e o bem-estar da Preta'. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!", concluiu.

Defesa de Rodrigo

A declaração de Jude foi feita após Rodrigo Godoy publicar vídeos rebatendo as críticas que recebeu com relação a separação conturbada com Preta Gil. Ele alegou que as pessoas que falam dele também possuem um passado complicado.

“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”, declarou.

“Um monte de gente falando merda. Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de Fulano e de Fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?”, alfinetou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Preta Gil Rodrigo Godoy traição

Relacionadas

Mais lidas