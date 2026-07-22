Amiga de Preta Gil expõe detalhes da traição do ex-marido da artista

As falas dos amigos de Preta Gil no filme documental “Preta – Eu Não Ando Só” continuam dando o que falar nas redes sociais. Após Carolina Dieckmann afirmar que o caso extraconjugal do do ex-marido da artista prejudicou o estado de saúde dela, Jude Paulla expôs novos detalhes da traição.

Em seu perfil do X, o antigo Twitter, a DJ rebateu uma fala recente de Rodrigo Godoy e afirmou que foi recomendada a não contar para Preta sobre a amante dele. “Amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é... Mas [ser] mau-caráter definitivamente é uma escolha!”, postou.

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amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é.. mas mal caráter definitivamente é uma escolha! quando a gente descobriu o que ele tava fazendo e não podia contar pra preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento — jude (@judepaulla1) July 22, 2026

“Quando a gente descobriu o que ele estava fazendo e não podia contar para a Preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento, eu, Duh e Gominho colocamos ele na parede e falamos: 'A gente sabe que você está com a outra lá! E você faz o que quiser. Mas, se você puder, pelo menos, ficar do lado dela nesse momento, seria um pouco mais digno'”, completou.

Jude ainda revelou que implorou que Rodrigo ficasse ao lado de Preta durante o tratamento, mas não foi correspondida. “'Avisa a fulana que, pelo menos até ela passar pelo tratamento, você precisa dar atenção em casa. Depois que acabar, você abre o jogo e vaza, pra manter a harmonia e o bem-estar da Preta'. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!", concluiu.

Defesa de Rodrigo

A declaração de Jude foi feita após Rodrigo Godoy publicar vídeos rebatendo as críticas que recebeu com relação a separação conturbada com Preta Gil. Ele alegou que as pessoas que falam dele também possuem um passado complicado.

“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai”, declarou.

“Um monte de gente falando merda. Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de Fulano e de Fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?”, alfinetou.