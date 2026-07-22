DEU RUIM
Justiça faz determinação urgente sobre conteúdo de Virginia na web
Influenciadora está sendo investigada pelo Ministério Público
Virginia Fonseca virou alvo de uma decisão da Justiça do Distrito Federal nesta terça-feira, 21. Investigada por envolvimento em esquema de apostas ilegais, a influenciadora digital deverá retirar das redes sociais os conteúdos não aprovados destes “jogos” em até 48 horas.
A medida foi imposta após um recurso apresentado pelo Ministério Público do DF referente à decisão inicial da Justiça, que havia negado a suspensão imediata dos posts de Virginia em parceria com o site de apostas Blaze.
A decisão atual proíbe a namorada de Vini Jr, juntamente com a Foggo Entertainment, de veicular, manter ou impulsionar publicidade de apostas que prometem ou assegure lucros fixos, certos ou garantidos.
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Além de impedi-los de apresentar ou sugerir a aposta como renda extra, fonte de renda, forma de investimento, alternativa ao emprego, solução para dificuldades financeiras ou meio de recuperação de valores anteriormente perdidos; ou afirme ou sugira ausência de risco de perda.
Toda divulgação de apostas deverá conter uma identificação de maneira clara, ostensiva e inequívoca como comunicação publicitária, incluindo as publicações feitas durante os conteúdos familiares e do dia a dia.
Caso descumpra a determinação, Virginia Fonseca deverá pagar uma multa fixa de R$ 100 mil por descumprimento comprovado e individualizado de cada publicação.