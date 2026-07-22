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DEU RUIM

Justiça faz determinação urgente sobre conteúdo de Virginia na web

Influenciadora está sendo investigada pelo Ministério Público

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Virginia deverá apagar os posts em 48 horas
Virginia deverá apagar os posts em 48 horas - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca virou alvo de uma decisão da Justiça do Distrito Federal nesta terça-feira, 21. Investigada por envolvimento em esquema de apostas ilegais, a influenciadora digital deverá retirar das redes sociais os conteúdos não aprovados destes “jogos” em até 48 horas.

A medida foi imposta após um recurso apresentado pelo Ministério Público do DF referente à decisão inicial da Justiça, que havia negado a suspensão imediata dos posts de Virginia em parceria com o site de apostas Blaze.

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A decisão atual proíbe a namorada de Vini Jr, juntamente com a Foggo Entertainment, de veicular, manter ou impulsionar publicidade de apostas que prometem ou assegure lucros fixos, certos ou garantidos.

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Além de impedi-los de apresentar ou sugerir a aposta como renda extra, fonte de renda, forma de investimento, alternativa ao emprego, solução para dificuldades financeiras ou meio de recuperação de valores anteriormente perdidos; ou afirme ou sugira ausência de risco de perda.

Toda divulgação de apostas deverá conter uma identificação de maneira clara, ostensiva e inequívoca como comunicação publicitária, incluindo as publicações feitas durante os conteúdos familiares e do dia a dia.

Caso descumpra a determinação, Virginia Fonseca deverá pagar uma multa fixa de R$ 100 mil por descumprimento comprovado e individualizado de cada publicação.

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Tags

apostas BLAZE Virginia Fonseca

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