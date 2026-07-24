PREOCUPANTE
João Gomes é levado ao hospital e preocupa fãs: "Está mal demais"
Esposa do cantor, Ary Mirelle o acompanhou durante o atendimento
O cantor João Gomes publicou um vídeo em uma rede social diretamente de um hospital e preocupou os fãs na manhã desta sexta-feira, 24.
O artista apareceu, nos Stories do Instagram, deitado em uma maca enquanto recebia medicação na veia. A esposa de João Gomes, Ary Mirelle, o acompanhou durante o atendimento.
“Nosso date de hoje”, escreveu o cantor na legenda do vídeo, sem dar detalhes sobre o motivo da internação ou do atendimento médico.
Leia Também:
Em seguida, Ary Mirelle também usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do marido.
“Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais”, escreveu a influenciadora.
João Gomes não informou até o momento qual é o diagnóstico nem se precisará permanecer internado.