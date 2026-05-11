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DETALHES DO SHOW E REPERTÓRIO

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho trazem turnê Dominguinho 2 a Salvador

Após gravar projeto no Pelourinho e vencer o Grammy, trio retorna à capital baiana com show exclusivo

Jair Mendonça Jr
Por

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João Gomes, Jota.pê e Mestrinho
João Gomes, Jota.pê e Mestrinho - Foto: DIVULGAÇÃO/KAIO CESAR

A capital baiana já tem data marcada para receber um dos encontros musicais mais celebrados da atualidade. No dia 28 de novembro, João Gomes, Jota.pê e Mestrinho sobem ao palco com a turnê Dominguinho 2, projeto que homenageia o legado do mestre do acordeon com uma roupagem contemporânea e intimista.

O anúncio oficial movimenta os fãs após o lançamento do segundo volume do álbum, que ocorreu em maio de 2026.

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A escolha de Salvador como parada obrigatória da turnê não é por acaso: o audiovisual do projeto foi gravado nas ruas históricas do Pelourinho, criando uma conexão direta entre a sonoridade nordestina e a arquitetura da primeira capital do Brasil.

Detalhes do show e repertório

O espetáculo promete ser uma viagem sensorial entre o forró tradicional e a sofisticação da música popular brasileira. No repertório, o público pode esperar:

  • 12 faixas inéditas e releituras: canções que ganharam novos arranjos nas vozes potentes do trio.
  • Mix de gêneros: a fusão entre o piseiro de João Gomes, o violão refinado de Jota.pê e o acordeon virtuoso de Mestrinho.
  • Formato intimista: mantendo a essência da primeira edição, o show foca na proximidade com o público e na qualidade técnica dos arranjos. "A proposta é manter o pé no chão, no forró de raiz, mas com a cara de quem vive a música hoje", define a produção do evento.

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O sucesso premiado do projeto

A expectativa para a turnê é alta, visto que o primeiro volume de "Dominguinho", lançado em 2025, foi o grande vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

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Tags:

Dominguinho 2 João Gomes Mestrinho

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