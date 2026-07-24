Fã de Ana Castela passa mal e morre durante show da cantora

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Uma fã de Ana Castela morreu no último domingo, 19, durante uma apresentação da cantora na noite de encerramento da 39ª Expo Mutum, realizada no Parque de Exposições de Mutum, na Zona da Mata mineira. A vítima, identificada como Givone Francisca Teodoro Dias, sofreu um infarto fulminante durante o show.

Socorristas de uma empresa privada de bombeiros, contratada para a cobertura do parque, prestaram os primeiros socorros imediatamente, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda no local para tentar reverter o quadro. Givone, no entanto, não resistiu e teve o óbito confirmado.

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Pronunciamento da artista

Nesta quinta-feira, 23, quatro dias após o evento, a cantora Ana Castela se pronunciou sobre a morte de Givone. Em uma publicação nos stories do Instagram, a sertaneja prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

“Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givone. Que Deus conforte o coração de vocês”, declarou a artista.

A equipe de Ana Castela, por meio do Grupo AgroPlay, também divulgou uma nota de pesar.