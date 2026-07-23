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FUTEBOL

Neymar participa de torneio de pôquer pelo 2º dia consecutivo

Jogador não participou das duas partidas do Santos após a Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Neymar marcou presença no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Poker (BSOP)
Neymar marcou presença no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Poker (BSOP) - Foto: Divulgação | BSOP

Ausente nas duas primeiras partidas do Santos após a Copa do Mundo de 2026, Neymar marcou presença nesta quarta-feira, 22, no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Poker (BSOP). O camisa 10 da equipe paulista já havia participado da abertura do evento, que aconteceu na terça-feira, 21, no hotel Sheraton WTC, na capital paulista.

Em imagens divulgadas pelo BSOP, o atacante aparece atuando em uma mesa com outros competidores.

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Retorno pós Copa do Mundo

Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar não esteve disponível para o jogo contra o Botafogo, no dia 16 de julho, pelo Brasileirão, em que a equipe perdeu por 2 a 1 no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele ainda estava no período de descanso e férias concedido devido à participação no Mundial.

No entanto, ele também não esteve apto para atuar contra o UCV, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Enquanto o time viajou para a Venezuela e conseguiu uma vitória por 4 a 1, Neymar seguiu treinando no Centro de Treinamento Rei Pelé.

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Neymar deve estar apto para atuar contra a Chapecoense no sábado, 25, às 18h30, jogo que acontece na Vila Belmiro. No entanto, ainda não se sabe se o camisa 10 terá condições de iniciar como titular.

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