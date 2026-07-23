Neymar participa de torneio de pôquer pelo 2º dia consecutivo

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Ausente nas duas primeiras partidas do Santos após a Copa do Mundo de 2026, Neymar marcou presença nesta quarta-feira, 22, no segundo dia do Campeonato Brasileiro de Poker (BSOP). O camisa 10 da equipe paulista já havia participado da abertura do evento, que aconteceu na terça-feira, 21, no hotel Sheraton WTC, na capital paulista.

Em imagens divulgadas pelo BSOP, o atacante aparece atuando em uma mesa com outros competidores.

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Retorno pós Copa do Mundo

Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar não esteve disponível para o jogo contra o Botafogo, no dia 16 de julho, pelo Brasileirão, em que a equipe perdeu por 2 a 1 no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele ainda estava no período de descanso e férias concedido devido à participação no Mundial.

No entanto, ele também não esteve apto para atuar contra o UCV, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Enquanto o time viajou para a Venezuela e conseguiu uma vitória por 4 a 1, Neymar seguiu treinando no Centro de Treinamento Rei Pelé.

Neymar deve estar apto para atuar contra a Chapecoense no sábado, 25, às 18h30, jogo que acontece na Vila Belmiro. No entanto, ainda não se sabe se o camisa 10 terá condições de iniciar como titular.