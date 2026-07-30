Anitta suspenderá venda de álcool em turnê; saiba motivo

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Anitta vai apostar em uma proposta diferente na sua nova turnê, a ‘Equilibrivm Tour’. Antes de subir ao palco, ela vai interromper temporariamente a venda de bebidas alcoólicas para dar espaço a uma programação dedicada ao bem-estar, ao autoconhecimento e ao autocuidado.

A dinâmica será adotada em todas as cidades por onde a turnê, que estreia em 1º de agosto, em Porto Alegre, passar.

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Entre 14h e 16h30, o público poderá participar de atividades como meditação, ioga, massagens, práticas de respiração (breathwork), sound healing, dança circular e rodas de cura.

Além disso, ficaram disponíveis experiências ligadas ao autoconhecimento, como leituras de tarô, numerologia e mapa astral.

Todas as ações acontecerão em um espaço batizado de Vila Equilibrivm, criado para ampliar a experiência do público para além do espetáculo musical.

A programação será adaptada em cada cidade, reunindo profissionais convidados e diferentes práticas voltadas ao cuidado com o corpo e a mente.

A curadoria das atividades é da Virada Zen, festival dedicado ao autoconhecimento, à saúde e ao bem-estar. A organização disse que a proposta é democratizar o acesso a práticas que promovam equilíbrio físico, mental e espiritual.

A cantora Anitta afirmou que o projeto reflete um momento pessoal vivido por ela.

Equilibrivm Tour

Cinco cidades receberão, e Salvador é uma delas. As datas já foram divulgadas.

Os shows vão acontecer em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói durante o mês de agosto de 2026.

Veja as datas: