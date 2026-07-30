Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

NOVA PROPOSTA

Anitta suspenderá venda de álcool em turnê; saiba motivo

Cantora desembarca em Salvador no dia 28 de agosto

Edvaldo Sales
Por
Cantora desembarca em Salvador no dia 28 de agosto
Cantora desembarca em Salvador no dia 28 de agosto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Anitta vai apostar em uma proposta diferente na sua nova turnê, a ‘Equilibrivm Tour’. Antes de subir ao palco, ela vai interromper temporariamente a venda de bebidas alcoólicas para dar espaço a uma programação dedicada ao bem-estar, ao autoconhecimento e ao autocuidado.

A dinâmica será adotada em todas as cidades por onde a turnê, que estreia em 1º de agosto, em Porto Alegre, passar.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Entre 14h e 16h30, o público poderá participar de atividades como meditação, ioga, massagens, práticas de respiração (breathwork), sound healing, dança circular e rodas de cura.

Além disso, ficaram disponíveis experiências ligadas ao autoconhecimento, como leituras de tarô, numerologia e mapa astral.

Leia Também:

AGENDA

Centro de Convenções celebra SuperBahia e adianta show de Anitta
Centro de Convenções celebra SuperBahia e adianta show de Anitta imagem

LANÇAMENTO

Com lançamento de novo álbum, Anitta revela motivo da continuação
Com lançamento de novo álbum, Anitta revela motivo da continuação imagem

VEM AÍ?

Anitta negocia cargo de rainha de bateria em escola de samba
Anitta negocia cargo de rainha de bateria em escola de samba imagem

Todas as ações acontecerão em um espaço batizado de Vila Equilibrivm, criado para ampliar a experiência do público para além do espetáculo musical.

A programação será adaptada em cada cidade, reunindo profissionais convidados e diferentes práticas voltadas ao cuidado com o corpo e a mente.

A curadoria das atividades é da Virada Zen, festival dedicado ao autoconhecimento, à saúde e ao bem-estar. A organização disse que a proposta é democratizar o acesso a práticas que promovam equilíbrio físico, mental e espiritual.

A cantora Anitta afirmou que o projeto reflete um momento pessoal vivido por ela.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Anitta 🎤 (@anitta)

Equilibrivm Tour

Cinco cidades receberão, e Salvador é uma delas. As datas já foram divulgadas.

Os shows vão acontecer em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói durante o mês de agosto de 2026.

Veja as datas:

  • 01/08 — Porto Alegre (RS)
  • 08/08 — São Paulo (SP)
  • 15/08 — Fortaleza (CE)
  • 22/08 — Niterói (RJ)
  • 29/08 — Salvador (BA)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

anitta música

Relacionadas

Mais lidas