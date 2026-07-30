NOVA PROPOSTA
Anitta suspenderá venda de álcool em turnê; saiba motivo
Cantora desembarca em Salvador no dia 28 de agosto
Anitta vai apostar em uma proposta diferente na sua nova turnê, a ‘Equilibrivm Tour’. Antes de subir ao palco, ela vai interromper temporariamente a venda de bebidas alcoólicas para dar espaço a uma programação dedicada ao bem-estar, ao autoconhecimento e ao autocuidado.
A dinâmica será adotada em todas as cidades por onde a turnê, que estreia em 1º de agosto, em Porto Alegre, passar.
Entre 14h e 16h30, o público poderá participar de atividades como meditação, ioga, massagens, práticas de respiração (breathwork), sound healing, dança circular e rodas de cura.
Além disso, ficaram disponíveis experiências ligadas ao autoconhecimento, como leituras de tarô, numerologia e mapa astral.
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Todas as ações acontecerão em um espaço batizado de Vila Equilibrivm, criado para ampliar a experiência do público para além do espetáculo musical.
A programação será adaptada em cada cidade, reunindo profissionais convidados e diferentes práticas voltadas ao cuidado com o corpo e a mente.
A curadoria das atividades é da Virada Zen, festival dedicado ao autoconhecimento, à saúde e ao bem-estar. A organização disse que a proposta é democratizar o acesso a práticas que promovam equilíbrio físico, mental e espiritual.
A cantora Anitta afirmou que o projeto reflete um momento pessoal vivido por ela.
Equilibrivm Tour
Cinco cidades receberão, e Salvador é uma delas. As datas já foram divulgadas.
Os shows vão acontecer em Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói durante o mês de agosto de 2026.
Veja as datas:
- 01/08 — Porto Alegre (RS)
- 08/08 — São Paulo (SP)
- 15/08 — Fortaleza (CE)
- 22/08 — Niterói (RJ)
- 29/08 — Salvador (BA)