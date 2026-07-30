Centro de Convenções celebra SuperBahia e adianta show de Anitta

Siga o A TARDE no Google

O Centro de Convenções de Salvador registra intensa movimentação em sua agenda para o segundo semestre de 2026. O espaço abriga eventos de diferentes portes, como a 15ª edição da SuperBahia, feira do setor supermercadista realizada pela Associação Baiana de Supermercados (Abase).

Cláudio Najar, diretor-geral do Centro de Convenções Salvador - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Em entrevista ao Portal A Tarde, o diretor-geral do equipamento, Cláudio Najar, detalhou o funcionamento da estrutura e a programação prevista para os próximos meses.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A gente fica muito feliz em hospedar aqui no Centro de Convenções, nas duas asas, dois lados, além do andar superior, a SuperBahia", afirmou Najar.

O gestor ressaltou a versatilidade do local, inaugurado em janeiro de 2020 e reaberto após o período de restrições sanitárias. Para o restante do ano, o calendário contempla 14 eventos inéditos, além da retenção de marcas recorrentes.

"A gente está com a agenda bem movimentada no segundo semestre, com 14 eventos inéditos, mas o mais legal que além dos eventos inéditos, a gente tem os recorrentes, como a SuperBahia", declarou.

Programação Centro de Convenções

Além de feiras de negócios e congressos corporativos, a programação artística e de entretenimento integra o portfólio de atividades do complexo. Najar confirmou apresentações musicais de destaque nacional na grade de eventos.

"A gente vai ter show de Anitta, Sorriso Maroto. Asa de Águia, dentre outros, então tem bastante coisa vindo pra todo tipo de público", pontuou o diretor.