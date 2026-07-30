Após anos, banda de sucessos do Axé volta aos palcos com nova cantora

A banda Levada Louca, um dos nomes conhecidos da axé music, iniciou oficialmente uma nova fase de sua trajetória. Após apresentar o novo projeto durante o Fortal, em Fortaleza, o grupo foi lançado oficialmente em Salvador na última quarta-feira, 29, em um evento realizado no Pirambeira, na Pituba.

A retomada marca também a estreia da cantora e compositora Alice Moraes como nova vocalista da banda.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta do novo ciclo é preservar a identidade construída ao longo de mais de duas décadas de carreira, ao mesmo tempo em que aposta em uma sonoridade atual e em novas estratégias para dialogar com diferentes públicos.

Alice Moraes assume os vocais

Conhecida por sempre ter mulheres à frente da banda, a Levada Louca mantém essa tradição com a chegada de Alice Moraes, que passa a comandar os vocais nesta nova etapa.

"Receber o convite para comandar a Levada Louca é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria enorme. A banda tem uma história linda, faz parte da memória afetiva de muita gente e estou chegando para somar, respeitando esse legado e trazendo minha personalidade para essa nova fase", destaca.

Segundo a cantora, o objetivo é manter a essência do grupo enquanto apresenta um projeto conectado ao atual cenário da música brasileira.

"Queremos resgatar a energia que sempre fez parte da Levada Louca, mas olhando para frente, conectados com o que o público tem curtido. É uma nova era para a banda", afirma a cantora.

Reconhecida por misturar axé, swing e pagode, a Levada Louca prepara um retorno que une músicas que marcaram sua trajetória com elementos contemporâneos. A nova proposta inclui performances renovadas, investimento em presença digital, coreografias e um repertório atualizado.

A intenção é preservar a identidade que tornou a banda conhecida, sem deixar de acompanhar as transformações do mercado musical.

Banda marcou o Axé nos anos 2000

Criada em Salvador, em meados dos anos 2000, a Levada Louca conquistou espaço na cena baiana com sucessos que ganharam destaque em festas e carnavais pelo país.

Ao longo da trajetória, o grupo teve importantes vozes femininas, começando por Paulla Cristinny. Depois passaram pelos vocais Cris Bellary, Moema Bartira e, a partir de 2013, Zaene, que deu continuidade à história da banda.

Entre os principais sucessos da Levada Louca estão 'Me Dá Um Beijo', 'Gigolô', 'Alô', 'Largadinho', 'Enquanto Houver Razões', 'Eu Bebo e Tu Babas' e 'Arapuca', músicas que ajudaram a consolidar o grupo como um dos nomes da música baiana.