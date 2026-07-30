MÚSICA
Mano Brown e Gabriel O Pensador lançarão single inédito juntos
Lançamento reúne “Pátria que Me Pariu”, de Gabriel, e “Capítulo 4, Versículo 3”, do grupo Racionais
Os fãs de rap no Brasil terão uma novidade a partir da próxima semana com o lançamento de um single gravado por Mano Brown e Gabriel O Pensador. A faixa, que reúne “Pátria que Me Pariu”, de Gabriel, e “Capítulo 4, Versículo 3”, clássico do grupo Racionais MC's, vai ao ar em 6 de agosto, quando é celebrado o Dia Nacional do Rap.
O áudio e o vídeo foram registrados durante a gravação do show acústico que celebra os 33 anos de carreira de Gabriel, abrindo a sequência de lançamentos do projeto “Gabriel O Pensador – Acústico 33 Anos”, gravado no Rio de Janeiro e previsto para chegar ao público ainda neste ano.
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