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MÚSICA

Mano Brown e Gabriel O Pensador lançarão single inédito juntos

Lançamento reúne “Pátria que Me Pariu”, de Gabriel, e “Capítulo 4, Versículo 3”, do grupo Racionais

Gustavo Nascimento
Por
Mano Brown e Gabriel O Pensador
Mano Brown e Gabriel O Pensador - Foto: Sthefany Barros e Lyza Oliv | Divulgação

Os fãs de rap no Brasil terão uma novidade a partir da próxima semana com o lançamento de um single gravado por Mano Brown e Gabriel O Pensador. A faixa, que reúne “Pátria que Me Pariu”, de Gabriel, e “Capítulo 4, Versículo 3”, clássico do grupo Racionais MC's, vai ao ar em 6 de agosto, quando é celebrado o Dia Nacional do Rap.

O áudio e o vídeo foram registrados durante a gravação do show acústico que celebra os 33 anos de carreira de Gabriel, abrindo a sequência de lançamentos do projeto “Gabriel O Pensador – Acústico 33 Anos”, gravado no Rio de Janeiro e previsto para chegar ao público ainda neste ano.

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O trabalho reúne convidados como Lulu Santos, Jorge Ben Jor, MV Bill, Rael, Jota.pê e o grupo Os Garotin.

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Cultura Gabriel, o Pensador lançamento mano brown musica rap

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