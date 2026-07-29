NOVA FASE
Cantor Narcizinho estreia carreira solo com ensaios no Pelourinho
Ex-vocalista do Olodum e Muzenza inicia nova fase na música baiana
Em nova fase na música baiana, agora em carreira solo, o cantor e compositor Narcizinho, conhecido como a voz afro do Brasil, comanda a 1ª edição da sua temporada de ensaios em Salvador.
O evento acontece nesta sexta-feira, 31, a partir das 19h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. A abertura da noite ficará sob o comando da cantora Annalu.
"O show de lançamento foi incrível e tenho certeza que a primeira edição dos ensaios será muito mais. O Pelourinho é meu lugar especial e estar lá fazendo a festa para o público e levando a minha música, me deixa muito gratificado e emocionado", comenta Narcizinho.
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Trajetória no samba-reggae e blocos afros
Com 30 anos de história e um dos grandes nomes de destaque no samba-reggae, Narcizinho é conhecido por ter feito parte do Olodum como um dos vocalistas em duas temporadas. Com o grupo, rodou todo o Brasil e conheceu diversos países.
O artista nasceu no subúrbio de Salvador e morou nos bairros de Vista Alegre, Fazenda Coutos e Paripe. Sua primeira experiência na música foi com o bloco afro chamado Abi-Si-Aiyê, originário de Vista Alegre.
Ele também foi vocalista por cinco anos do Muzenza, tradicional bloco do Carnaval de Salvador famoso por celebrar o movimento Rastafári e a resistência do povo negro.
Composições e alcance internacional
Narcizinho também se destaca por suas composições. Entre elas está o hit "Várias Queixas", gravado em 2009, que ganhou projeção nacional estrondosa em 2021 com uma versão lançada pelo grupo Gilsons. A canção chegou até a cantora Anitta, que a gravou em espanhol.
Além disso, o cantor acumula outros singles de sucesso, como Doce Mel (2012), Nos Bailes da Vida (2014, composta por Milton Nascimento e Fernando Brant), Belo Dom (2014) e Sereia (2019). Recentemente, a música "Bem Me Quer" foi gravada novamente com os Gilsons e lançada em todas as plataformas digitais.
SERVIÇO
O quê: 1ª edição da temporada de ensaios de Narcizinho (com abertura de Annalu)
Onde: Largo Tereza Batista (Pelourinho)
Quando: Sexta-feira (31), a partir das 19h
Ingressos: Vendas disponíveis através do site Ticket Maker
Mais informações: Instagram @narcizinhooficial