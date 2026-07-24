Pagode baiano reúne nomes de gerações diferentes em gravação especial

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A banda ThePlay prepara a gravação do audiovisual "ThePlay – Curta o Som", marcada para o dia 4 de agosto, na Casa Privilege, em Ipitanga. O projeto, realizado para convidados, aposta em um repertório que reúne clássicos do pagode baiano e participações de artistas que ajudaram a construir a história do gênero.

Entre os destaques da gravação está o encontro do vocalista Filipe Reis com Flavinho, do Pagod'art, e o cantor Rubynho. As participações fazem parte da proposta do audiovisual de aproximar diferentes gerações do pagode baiano por meio de releituras de músicas que seguem conhecidas pelo público.

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Um dos momentos previstos para o projeto é a participação de Flavinho na faixa 'Skin Lendária'. Segundo Filipe Reis, a presença do artista representa um marco em sua trajetória musical.



"Ter Flavinho participando desse projeto é a realização de um sonho. O Pagod'art fez parte da minha história e da minha formação musical. Muitas das referências que carrego para o palco vieram dali. Poder dividir esse momento com ele torna esse audiovisual ainda mais especial", destaca.

Clássicos do pagode ganham novas versões

Além das músicas autorais da ThePlay, o repertório reúne sucessos que marcaram diferentes fases do pagode baiano. Entre as regravações escolhidas estão 'Te Pego Fortão', 'Coladinho', 'Por Favor', 'Senta', 'Calma Toma', 'Treme o Bum' e 'Personal', canções que continuam presentes em festas, ensaios e na memória dos fãs.

O projeto também contará com dois medleys dedicados a clássicos do gênero. A proposta é revisitar músicas conhecidas sem deixar de lado a identidade musical construída pela banda ao longo de sua trajetória.