Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA

MÚSICA BAIANA

Pagode baiano reúne nomes de gerações diferentes em gravação especial

Novo audiovisual da ThePlay terá participações de Flavinho, do Pagod'art, e Rubynho

Beatriz Santos
Por
Gravação do audiovisual "ThePlay – Curta o Som"
Gravação do audiovisual "ThePlay – Curta o Som" - Foto: Divulgação

A banda ThePlay prepara a gravação do audiovisual "ThePlay – Curta o Som", marcada para o dia 4 de agosto, na Casa Privilege, em Ipitanga. O projeto, realizado para convidados, aposta em um repertório que reúne clássicos do pagode baiano e participações de artistas que ajudaram a construir a história do gênero.

Entre os destaques da gravação está o encontro do vocalista Filipe Reis com Flavinho, do Pagod'art, e o cantor Rubynho. As participações fazem parte da proposta do audiovisual de aproximar diferentes gerações do pagode baiano por meio de releituras de músicas que seguem conhecidas pelo público.

Tudo sobre Música em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DEU RUIM

Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina
Cantora tem homenagem cancelada após polêmica com derrota da Argentina imagem

PREOCUPANTE

João Gomes é levado ao hospital e preocupa fãs: "Está mal demais"
João Gomes é levado ao hospital e preocupa fãs: "Está mal demais" imagem

SAMBA DE MAR ABERTO

Ganhadeiras de Itapuã lançam novo álbum após 12 anos
Ganhadeiras de Itapuã lançam novo álbum após 12 anos imagem

Um dos momentos previstos para o projeto é a participação de Flavinho na faixa 'Skin Lendária'. Segundo Filipe Reis, a presença do artista representa um marco em sua trajetória musical.

"Ter Flavinho participando desse projeto é a realização de um sonho. O Pagod'art fez parte da minha história e da minha formação musical. Muitas das referências que carrego para o palco vieram dali. Poder dividir esse momento com ele torna esse audiovisual ainda mais especial", destaca.

Clássicos do pagode ganham novas versões

Além das músicas autorais da ThePlay, o repertório reúne sucessos que marcaram diferentes fases do pagode baiano. Entre as regravações escolhidas estão 'Te Pego Fortão', 'Coladinho', 'Por Favor', 'Senta', 'Calma Toma', 'Treme o Bum' e 'Personal', canções que continuam presentes em festas, ensaios e na memória dos fãs.

O projeto também contará com dois medleys dedicados a clássicos do gênero. A proposta é revisitar músicas conhecidas sem deixar de lado a identidade musical construída pela banda ao longo de sua trajetória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

música Pagode

Relacionadas

Mais lidas