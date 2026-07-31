Ze Lezin tem problema de saúde e cancela shows em Salvador

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As apresentações do humorista Zé Lezin, previstas para este sábado, 1º de agosto, e domingo, 2, no Teatro Jorge Amado, em Salvador, foram adiadas após o artista enfrentar um problema de saúde.

Segundo a Carambola Produções, responsável pelo evento, os espetáculos TBT do Matuto acontecerão no dia 23 de agosto, com sessões às 18h e às 20h, no Teatro Jorge Amado.

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A produtora informou que a mudança ocorreu por causa da necessidade de recuperação do humorista. O próprio Zé Lezin também comunicou o adiamento em suas redes sociais.

De acordo com a organização, a nova data foi definida considerando a agenda do artista e a disponibilidade do teatro.

Ingressos continuam válidos

Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos automaticamente para as novas apresentações.

Quem comprou entrada para a sessão do dia 1º de agosto poderá utilizá-la na apresentação das 18h do dia 23. Já os ingressos da sessão do dia 2 de agosto serão aceitos na sessão das 20h da mesma data.

Não será necessário realizar troca dos bilhetes. Basta apresentar o ingresso original na entrada do teatro.

Reembolso será disponibilizado

Os espectadores que não puderem comparecer na nova data poderão solicitar o reembolso integral, seguindo os procedimentos do canal onde a compra foi realizada.

Em nota, a Carambola Produções lamentou os transtornos causados pelo adiamento, desejou rápida recuperação ao artista e afirmou esperar o público para as apresentações remarcadas.