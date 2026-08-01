Sorriso Maroto aposta em palco 360º e transforma show em Salvador

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O Sorriso Maroto apresenta neste sábado, 1º, em Salvador, a turnê "Sorriso Eu Gosto no Pagode" com um palco em 360º instalado no Centro de Convenções Salvador. Mais do que um novo posicionamento de palco, a estrutura modifica toda a operação do espetáculo.

Segundo Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda, produtora responsável pelo evento ao lado da Cinco Por Cinco e Os Maltas, a montagem exige planejamento técnico em todas as etapas para preservar a proximidade entre a banda e o público.

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"O formato 360° exige que todos os lados recebam a mesma atenção. Precisamos pensar na distribuição do som, da iluminação, dos equipamentos e até na circulação dos músicos para que ninguém tenha a visão comprometida", explica.

De acordo com o produtor, a altura do palco e os corredores técnicos foram projetados para que a experiência seja imersiva sem comprometer a segurança e a operação do evento.

Experiência passou a pesar na escolha dos eventos

A aposta acompanha uma mudança no comportamento do público, que busca mais do que um show. Para Cristóvão, a experiência oferecida pelo espaço passou a influenciar diretamente a decisão de compra dos ingressos.

Segundo ele, a infraestrutura do Centro de Convenções Salvador foi determinante para receber a turnê, já que o local permite adaptar a proposta cenográfica pensada para aproximar fãs e artistas.

"As pessoas querem viver experiências. O espaço escolhido hoje faz parte da identidade do evento e precisa conversar com a proposta artística", afirma.

Formato pode ganhar espaço em outros gêneros na Bahia

Conhecida pelos grandes eventos de rua e pela tradição dos trios elétricos, Salvador também tem aberto espaço para formatos mais imersivos. Para o empresário, essa tendência não deve ficar restrita ao pagode.

Ele acredita que estilos como axé e arrocha também podem incorporar estruturas semelhantes, desde que a proposta faça sentido para o espetáculo e mantenha padrões elevados de conforto, visibilidade e operação.

"A busca pela conexão com o público acontece em qualquer gênero musical. O importante é que a inovação melhore a experiência e não seja apenas um recurso estético", destaca.