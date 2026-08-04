Gabriel Medina e Isabella perdem bebê dias após anúncio da gravidez

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Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o bebê que esperavam. O surfista confirmou que a gestação não evoluiu após um exame morfológico identificar a ausência de sinais vitais do feto.

Durante entrevista ao Globo Esporte, o atleta não revelou detalhes sobre o diagnóstico, mas compartilhou uma mensagem de apoio após a confirmação da perda em suas redes sociais.

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“Tenha fé, não acelere”, publicou o surfista.

O casal anunciou a gravidez durante cerimônia de casamento em julho deste ano, realizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo, apenas 20 dias após o noivado.

Além da confirmação do surfista, o casal lamentou a perda da gestação e afirmam que "Nosso coração precisa de um tempo".

Veja o pronunciamento:

Foto: Reprodução| Instgram

Perda gestacional no primeiro trimestre é frequente

Isabella Arantes não é a primeira mulher a sofrer perda gestacional no primeiro trimestre. Conhecida como aborto espontâneo precoce, a perda afeta cerca de 10% a 15% das gestações.



Cercado de tabus e desinformação, o aborto no primeiro trimestre ocorre antes das 20 semanas de gestação e ocorre em gestações reconhecidas ou antes mesmo da mulher saber que está grávida.

Entre as principais causas que contribuem para perda gestacional estão: