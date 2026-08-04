ENTRETENIMENTO
Gabriel Medina e Isabella perdem bebê dias após anúncio da gravidez
Surfista confirmou perda durante entrevista
Gabriel Medina e Isabella Arantes perderam o bebê que esperavam. O surfista confirmou que a gestação não evoluiu após um exame morfológico identificar a ausência de sinais vitais do feto.
Durante entrevista ao Globo Esporte, o atleta não revelou detalhes sobre o diagnóstico, mas compartilhou uma mensagem de apoio após a confirmação da perda em suas redes sociais.
“Tenha fé, não acelere”, publicou o surfista.
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O casal anunciou a gravidez durante cerimônia de casamento em julho deste ano, realizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo, apenas 20 dias após o noivado.
Além da confirmação do surfista, o casal lamentou a perda da gestação e afirmam que "Nosso coração precisa de um tempo".
Veja o pronunciamento:
Perda gestacional no primeiro trimestre é frequente
Isabella Arantes não é a primeira mulher a sofrer perda gestacional no primeiro trimestre. Conhecida como aborto espontâneo precoce, a perda afeta cerca de 10% a 15% das gestações.
Cercado de tabus e desinformação, o aborto no primeiro trimestre ocorre antes das 20 semanas de gestação e ocorre em gestações reconhecidas ou antes mesmo da mulher saber que está grávida.
Entre as principais causas que contribuem para perda gestacional estão:
- Idade materna avançada
- Histórico prévio de abortamento
- Malformações uterinas
- Distúrbios hormonais ou metabólicos (como diabetes ou hipotireoidismo descompensado)
- Infecções específicas (citomegalovírus, toxoplasmose, entre outras)
- Trombofilias hereditárias ou adquiridas (em menor proporção)