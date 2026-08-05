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NOITE DE PESO

Festival Hora do Rock leva som pesado e autoral a São Caetano neste sábado (8/8)

Evento colaborativo reúne as bandas The Zero, Ultra Bomb e Karma em uma noite de valorização da cena underground

Redação
Por Redação
Ultra Bomb é uma das atrações de Hora do Rock
Ultra Bomb é uma das atrações de Hora do Rock - Foto: Diana Couto/Divulgação

Salvador respira música em cada esquina, mas é nos bairros e na periferia que pulsa a verdadeira resistência da contracultura soteropolitana. Longe dos circuitos tradicionais, a cena rock independente vem escrevendo sua história com suor, distorção e muita identidade, mostrando que a força criativa da cidade não cabe em uma única caixinha.

É justamente para celebrar essa energia visceral, valorizar a produção autoral e descentralizar o som pesado que chega mais uma edição do festival Hora do Rock, um movimento estratégico que visa fortalecer e dar holofote ao rock feito nos bairros de Salvador, ocupando espaços vitais da cidade com atitude, união e autoralidade.

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No próximo sábado, dia 8 de agosto, a partir das 16h, o Quadras Bar se transforma no epicentro dessa celebração na Rua da Base da PM, em frente à quadra de São Caetano. O evento reúne as bandas Ultra Bomb, The Zero e Karma, três grandes expoentes do som pesado e autoral da capital em uma noite histórica que prova a vitalidade e a diversidade do underground baiano, unindo diferentes gerações e vertentes em prol da música independente.

Conheça mais as bandas de a Hora do Rock

The Zero

Formada em 2018 em Salvador pelo baixista Alberto Ramos e o guitarrista Adriano Silva, com Alessandro Reis assumindo a bateria, a banda transita pelas escolas clássicas do rock com uma sonoridade pesada que passeia pelo heavy metal, hard rock, punk rock e pós-punk. Sem se prender a rótulos e trazendo letras sobre o cotidiano, vida social e política, o grupo conta com a formação atual liderada nos vocais por Luciano Robô e a presença do guitarrista base Sandro Gonzaga.

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Ultra Bomb

A energia continua com a Ultra Bomb, integrada por Tiago Barulho no vocal, Favila X. e Elton Alencar nas guitarras, Madubass no baixo e Rafael Formiga na bateria. O quinteto traz para o palco uma sonoridade explosiva e engajada que mistura funk metal, hardcore, punk e elementos da música regional nordestina, garantindo um show visceral, autoral e repleto de groove com letras diretas sobre o cotidiano e questões sociais.

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Karma

Fechando o trio de peso, o Karma traz sua proposta musical idealizada em 2019 no bairro do Calabetão, na periferia de Salvador. A banda mistura a densidade instrumental do rock e do metal com linhas melódicas e rítmicas de rápido alcance inspiradas no rap, trap e drill. Com influências que vão de Rage Against the Machine e Korn a Racionais MC's e Charlie Brown Jr., o grupo apresenta canções de seu repertório autoral, contando com os vocalistas MlkBOl4d0 e Jader Beatz, o contrabaixista Udson Anjos, o baterista Marcelo Barreto e os guitarristas Jay e Diego Anjos.

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Serviço

  • Evento: Hora do Rock com The Zero, Ultra Bomb e Karma
  • Data: Sábado, 08 de agosto
  • Horário: A partir das 16h
  • Local: Quadras Bar (Em frente à quadra de São Caetano, Rua da Base da PM, Salvador - BA)
  • Ingresso: Pague Quanto Puder
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