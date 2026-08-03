O que aconteceu com Phil Collins? Astro precisa de enfermagem 24 horas

O astro da música britânica Phil Collins abriu o coração sobre um dos momentos mais sombrios de sua trajetória. Em uma entrevista reveladora concedida ao jornal The Times, o cantor confessou ter chegado à beira da morte em 2024, em decorrência de complicações gravíssimas provocadas pelo alcoolismo.

A crise de saúde teve início no final do ano anterior. Em novembro de 2023, o músico precisou ser internado pela primeira vez em uma clínica na Suíça devido ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Embora tenha recebido alta pouco antes das festividades de Natal, a situação rapidamente saiu de controle, forçando um retorno emergencial ao hospital poucas semanas depois.

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Colapso na UTI e despedida da família

Na segunda internação, o quadro evoluiu para uma emergência médica crítica. Collins foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e permaneceu completamente inconsciente enquanto seu corpo cedia.

Segundo o próprio artista, seus rins começaram a falhar e diversos órgãos entraram em colapso simultâneo. Durante o período de coma, o cenário era tão irreversível que amigos e familiares chegaram a visitar o quarto para as últimas despedidas. O cantor relatou não ter lembranças desse momento e que todos ao seu redor temiam o pior desfecho.

A gravidade da situação mobilizou os cinco filhos de Collins, que correram para o hospital suíço. A equipe médica chegou a questionar a família sobre a possibilidade de desligar os aparelhos de suporte à vida, evidenciando o quão perto o músico esteve de não resistir.

Recuperação e abandono do vício

Para reverter o quadro extremo, o britânico enfrentou um longo e árduo processo de reabilitação. Foram necessários sete meses de internação até que ele tivesse condições de voltar para casa. O susto, no entanto, serviu como um ponto de virada definitivo, e o artista garante que cortou o álcool completamente de sua rotina desde a alta médica.

O músico já havia abordado sua batalha contra a dependência química no passado. Em sua autobiografia publicada em 2016, ele detalhou como as fortes dores nas costas decorrentes de seguidas lesões o empurraram para a bebida. No livro, ele descreveu a solidão de passar os dias confinado em seu quarto na Suíça tendo como única companhia garrafas de destilados.

Rotina sob cuidados rigorosos

Além da vitória recente contra o alcoolismo, o início de 2024 também foi marcado por outras provações físicas. Collins desabafou sobre a frustração de enfrentar sucessivas cirurgias no joelho, que limitaram drasticamente sua mobilidade.

Hoje, o astro conta com o auxílio de uma enfermeira particular que mora em sua residência e o monitora 24 horas por dia. O profissional garante a administração correta de seus medicamentos e auxilia na adaptação a essa nova e delicada fase de sua vida.