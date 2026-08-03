IRMÃOS MACÊDO
Aroldo Macêdo tem piora no estado de saúde e é internado em Salvador
Artista sofre de doença rara e sem cura
O guitarrista Aroldo Macêdo, de 68 anos, foi internado após uma piora em seu estado de saúde neste domingo, 2, no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador. O artista, filho de Osmar Macêdo, sofre de Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), uma doença neurodegenerativa rara e sem cura.
Aroldo desenvolveu recentemente um quadro de pneumonia. De acordo com familiares e o irmão Armandinho Macêdo, a doença apresentou uma rápida evolução.
A evolução do quadro já provocou a perda dos movimentos, dificuldades na fala e o comprometimento das atividades cotidianas do guitarrista.
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Em 2025, familiares e amigos do artista lançaram a campanha solidária “Vamos Sem Medo, Aroldo Macêdo”, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para custear o suporte médico necessário ao guitarrista.
O que é Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) ?
A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), também conhecida como síndrome de Steele-Richardson-Olszewski, é uma doença neurodegenerativa rara e progressiva que afeta o movimento, o equilíbrio, a visão, a fala e a cognição.
Ela faz parte do grupo dos parkinsonismos atípicos (ou síndromes Parkinson-plus), sendo frequentemente confundida com a Doença de Parkinson clássica nos estágios iniciais devido à rigidez e lentidão de movimentos.