Edson Gomes passa mal e é internado em UTI após show em Salvador

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O cantor Edson Gomes deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Bahia, após passar mal no domingo, 2, logo após um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

Em nota, a equipe do artista tranquilizou os fãs e disse que seu estado de saúde é estável e que ele está recebendo os devidos cuidados médicos.

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“Seguiremos atualizando o público por aqui caso haja novidades. Agradecemos imensamente o carinho, as boas energias e a compreensão”, completou.

Ainda não foi divulgado o diagnóstico ou o motivo específico que levou à internação na UTI, onde ele permanece em observação preventiva.

A apresentação do fim de semana marcou um momento especial na trajetória do cantor de 71 anos, que estreava um novo formato solo para celebrar seus mais de 40 anos de estrada.

Outros problemas de saúde

No último dia 13 de julho, Edson Gomes cancelou de última hora sua participação na ExpoCrato, no Ceará, após apresentar um problema na garganta.

Ele acabou sendo substituído pelo próprio filho, Isaque Gomes, que assumiu os vocais da banda Cão de Raça e comandou o espetáculo no lugar do pai.