Show celebra o legado de Rita Lee no Centro Cultural SESI Casa Branca

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A baterista, cantora e compositora Lorena Martins apresenta, no próximo 14 de agosto, às 21h, o espetáculo "Lorena Martins toca e canta Rita Lee", no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia, em Salvador.

O show presta homenagem à trajetória de Rita Lee, uma das artistas mais influentes da música brasileira, reunindo sucessos que marcaram gerações e exaltando o legado da cantora, compositora e ícone do rock nacional.

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Clássicos e releituras

No palco, Lorena Martins assume simultaneamente os vocais e a bateria, imprimindo sua identidade às canções que atravessaram diferentes fases da carreira de Rita Lee.

O repertório reúne sucessos como:

Ovelha Negra;

Agora Só Falta Você;

Lança Perfume;

Chega Mais.

Além das releituras, o espetáculo também apresenta duas composições autorais da artista baiana, Azia e TentePerturbarMenos, lançadas em 2025 e inspiradas na obra de Rita Lee.

"É um show que nos convida a cantar, dançar, recordar e redescobrir Rita Lee sob uma nova interpretação", destaca Lorena Martins.

Homenagem à força feminina na música

Mais do que celebrar a obra de Rita Lee, o espetáculo também evidencia o protagonismo feminino na música brasileira.

Baterista de formação, Lorena destaca a importância das mulheres como instrumentistas, compositoras e intérpretes, reforçando a influência exercida por Rita Lee sobre diferentes gerações de artistas.

Lorena Martins - Foto: Divulgação

Quem é Lorena Martins

Formada em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Lorena Martins possui mais de 18 anos de carreira.

Ao longo de sua trajetória, participou de diversos projetos da cena musical baiana, transitando por diferentes estilos musicais e desenvolvendo também trabalhos autorais.

Lorena Martins - Foto: Divulgação

Atualmente, integra a banda Sambaiana e a Monarka, além de atuar como professora de música.

Em 2025, lançou os singles Azia e TentePerturbarMenos, ambos inspirados na obra de Rita Lee.