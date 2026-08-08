Namorando Virginia, Vini Jr. é acusado de reagir foto de modelo

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Vini Jr. teve seu nome envolvido em uma nova polêmica neste sábado, 8. O atleta foi acusado de reagir ao stories da modelo transexual Nina Hoffmann, de 25 anos, com um emoji de boca aberta, que representa a expressão “uau”.

Os prints foram compartilhados no perfil de Nina, onde ela alegou que não gostou da atitude do atleta, devido ao relacionamento atual dele com a influenciadora Virginia Fonseca.

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“Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia. Não tenho absolutamente nada contra ela e não fiz nada com o objetivo de causar qualquer problema ou exposição para ela”, escreveu.

“O que me motivou a expor o ocorrido foi exclusivamente a atitude do Vinicius. Na minha visão, achei uma atitude ridícula e inadequada, principalmente por ele estar namorando uma pessoa e, ainda sim, enviar mensagem/reagir ao meu Instagram dessa forma”, completou.

Em seu relato, Nina também alegou que não quer criar nenhum tipo de rivalidade com Virginia. “Não quero alimentar rivalidades, conflitos ou ataques contra ninguém. Apenas compartilhei o que aconteceu e expressei a minha opinião sobre uma atitude que, para mim, foi desrepeitosa”, concluiu.

Declaração de Nina nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Namoro polêmico

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. têm vivido um relacionamento marcado por polêmicas. Juntos desde outubro de 2025, os dois chegaram a terminar o romance em maio deste ano, devido a boatos de traição por parte do atleta.

Na época, Virginia fez um texto sobre o fim do relacionamento e alegou que não estava disposta a “negociar o inegociável” só para ficar com o craque do time espanhol Real Madrid.

No entanto, eles reataram o namoro um mês depois, durante a Copa do Mundo 2026. Após a eliminação do Brasil no campeonato mundial, os dois curtiram as férias juntos na Itália, Jamaica e Brasil.

Até o momento, nenhum deles se pronunciou sobre a acusação feita por Nina Hoffmann.