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TRAIÇÃO?

Namorando Virginia, Vini Jr. é acusado de reagir foto de modelo

Jovem expôs interação indevida do atleta em seu perfil do Instagram

Franciely Gomes
Por
Virginia e Vini Jr. estão namorando
Virginia e Vini Jr. estão namorando - Foto: Reprodução | Instagram

Vini Jr. teve seu nome envolvido em uma nova polêmica neste sábado, 8. O atleta foi acusado de reagir ao stories da modelo transexual Nina Hoffmann, de 25 anos, com um emoji de boca aberta, que representa a expressão “uau”.

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Um post compartilhado por Nina Hoffmann (@byninahoffmann)

Os prints foram compartilhados no perfil de Nina, onde ela alegou que não gostou da atitude do atleta, devido ao relacionamento atual dele com a influenciadora Virginia Fonseca.

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“Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia. Não tenho absolutamente nada contra ela e não fiz nada com o objetivo de causar qualquer problema ou exposição para ela”, escreveu.

“O que me motivou a expor o ocorrido foi exclusivamente a atitude do Vinicius. Na minha visão, achei uma atitude ridícula e inadequada, principalmente por ele estar namorando uma pessoa e, ainda sim, enviar mensagem/reagir ao meu Instagram dessa forma”, completou.

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Em seu relato, Nina também alegou que não quer criar nenhum tipo de rivalidade com Virginia. “Não quero alimentar rivalidades, conflitos ou ataques contra ninguém. Apenas compartilhei o que aconteceu e expressei a minha opinião sobre uma atitude que, para mim, foi desrepeitosa”, concluiu.

Declaração de Nina nas redes sociais
Declaração de Nina nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Namoro polêmico

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. têm vivido um relacionamento marcado por polêmicas. Juntos desde outubro de 2025, os dois chegaram a terminar o romance em maio deste ano, devido a boatos de traição por parte do atleta.

Na época, Virginia fez um texto sobre o fim do relacionamento e alegou que não estava disposta a “negociar o inegociável” só para ficar com o craque do time espanhol Real Madrid.

No entanto, eles reataram o namoro um mês depois, durante a Copa do Mundo 2026. Após a eliminação do Brasil no campeonato mundial, os dois curtiram as férias juntos na Itália, Jamaica e Brasil.

Até o momento, nenhum deles se pronunciou sobre a acusação feita por Nina Hoffmann.

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Tags

vini jr Vini Jr. e Virginia Virginia Fonseca

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