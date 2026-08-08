TRAIÇÃO?
Namorando Virginia, Vini Jr. é acusado de reagir foto de modelo
Jovem expôs interação indevida do atleta em seu perfil do Instagram
Vini Jr. teve seu nome envolvido em uma nova polêmica neste sábado, 8. O atleta foi acusado de reagir ao stories da modelo transexual Nina Hoffmann, de 25 anos, com um emoji de boca aberta, que representa a expressão “uau”.
Os prints foram compartilhados no perfil de Nina, onde ela alegou que não gostou da atitude do atleta, devido ao relacionamento atual dele com a influenciadora Virginia Fonseca.
“Em nenhum momento tive a intenção de atacar ou prejudicar a Virginia. Não tenho absolutamente nada contra ela e não fiz nada com o objetivo de causar qualquer problema ou exposição para ela”, escreveu.
“O que me motivou a expor o ocorrido foi exclusivamente a atitude do Vinicius. Na minha visão, achei uma atitude ridícula e inadequada, principalmente por ele estar namorando uma pessoa e, ainda sim, enviar mensagem/reagir ao meu Instagram dessa forma”, completou.
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Em seu relato, Nina também alegou que não quer criar nenhum tipo de rivalidade com Virginia. “Não quero alimentar rivalidades, conflitos ou ataques contra ninguém. Apenas compartilhei o que aconteceu e expressei a minha opinião sobre uma atitude que, para mim, foi desrepeitosa”, concluiu.
Namoro polêmico
Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. têm vivido um relacionamento marcado por polêmicas. Juntos desde outubro de 2025, os dois chegaram a terminar o romance em maio deste ano, devido a boatos de traição por parte do atleta.
Na época, Virginia fez um texto sobre o fim do relacionamento e alegou que não estava disposta a “negociar o inegociável” só para ficar com o craque do time espanhol Real Madrid.
No entanto, eles reataram o namoro um mês depois, durante a Copa do Mundo 2026. Após a eliminação do Brasil no campeonato mundial, os dois curtiram as férias juntos na Itália, Jamaica e Brasil.
Até o momento, nenhum deles se pronunciou sobre a acusação feita por Nina Hoffmann.