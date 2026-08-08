Tia Milena revela fim da amizade com Ana Paula após BBB

A ex-BBB Milena, que ficou conhecida como 'Tia Milena' na edição deste ano do Big Brother Brasil, revelou que sua amizade com a campeã Ana Paula não resistiu ao pós-confinamento na casa.

Em entrevista, a ex-sister afirmou que o distanciamento com a colega se deu por conta das agendas intensas após o programa. A mineira ainda descartou que o fim da amizade tem ligação com alguma briga ou desentendimento entre as duas.

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"É a primeira vez que eu vou falar sobre isso e espero que seja a última. A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença", afirmou ao jornal O Globo.

Expectativas frustradas

Milena ainda admitiu que criou expectativas para o lado de fora do reality show, mas pontuou que "cada uma seguiu para o seu lado".

"Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter. E não foi uma decisão que partiu de mim. Havia uma expectativa muito grande da minha parte. Quando eu saí da casa, esperava muitas coisas aqui fora. Mas está tudo certo, cada uma seguiu para seu lado".