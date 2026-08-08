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LUTO

Esposa de Gabriel Medina faz desabafo após perder bebê

Influenciadora refletiu sobre a trajetória até a perda gestacional

Franciely Gomes
Por
Gabriel Medina e Isabella Arantes são casados
Gabriel Medina e Isabella Arantes são casados - Foto: Reprodução | Instagram

Isabella Arantes usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a perda de seu filho com o surfista Gabriel Medina. A influenciadora publicou um texto e contou que tem passado por dias difíceis desde o ocorrido.

“Foram dias difíceis, continuam sendo na verdade. Dias de questionamentos e de muitas reflexões. Reflexões que me fizeram voltar ao passado, a momentos em que vi pessoas próximas passarem por uma situação como essa, é claro que a gente se comove, nós mulheres, naturalmente nos sensibilizamos e tentamos acolher”, escreveu.

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“Mas só vivenciando pude sentir isso na pele: a gente só entende a dimensão dessa dor quando passa por ela. Só passando para compreender o quanto é difícil. [...] Eu só me importava com o meu filho. Até que, no ultrassom morfológico do primeiro trimestre, descobrimos que o coração do nosso filho havia parado de bater”.

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Um post compartilhado por Isabella Arantes (@isaabellaarantes)

A jovem, que se casou há duas semanas com o atleta, ainda reforçou que continuava com os sintomas da gestação. “Naquele momento, foi um choque. Eu ainda estava com todos os sintomas normais de uma grávida. Não tive sangramento, não tive nenhum sinal de que algo pudesse estar errado”, contou.

No texto, ela também exaltou a força do marido e agradeceu o carinho do público com o momento do casal. “Muitas mulheres me acolheram compartilhando suas próprias histórias, algumas parecidas com a minha e outras ainda mais difíceis. É uma dor que só quem vive entende, e me senti muito abraçada por vocês”, concluiu.

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